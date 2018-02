Kovesi, despre Dosarul Microsoft: De ce DNA a fost sesizat de o institutie a statului la 9 ani dupa incheierea contractului respectiv? (Video)

Declaratia a fost facuta in cadrul unei dezbateri organizate de DNA, "Frauda si coruptia in domeniul achizitiilor publice. De la combatere la prevenire".In timpul discursului de deschidere a evenimentului, Kovesi a tinut sa faca mai multe precizari privind Dosarul Microsoft, in care DNA a constatat ca faptele in cazurile a sase fosti ministri, cercetati pentru un prejudiciu de 67 de milioane de euro, s-au prescris."Dincolo de faptul ca DNA a facut 4 rechizitorii in care au fost trimisi in judecata mai multi inculpati, printre care si 2 fosti ministri, unul din ei deja condamnat definitiv, dincolo de faptul ca procurorii au dispus masuri asiguratorii pentru recuperarea prejudiciului cauzat in cuantum de 62,5 milioane de euro si 22 milioane de dolari, ramane totusi aceasta intrebare: De ce DNA a fost sesizat de o institutie a statului la 9 ani dupa incheierea contractului respectiv?", s-a intrebat sefa DNA."Sigur ca un procuror trebuie sa finalizeze ancheta in interiorul termenului de prescriptie. Tocmai am finalizat aceste zile o verificare a dosarelor finalizate in 2017 si nu am identificat dosare in care prescrierea faptelor sa fie imputabila altor procurori", a mai explicat sefa DNA.Urmariti desfasurea dezbaterii de la DNA:Impedimentele legislativeKovesi a prezentat mai multe impedimente de natura legislativa determinate de adoptarea unor decizii ale Curtii Constitutionale, numarul sesizarilor adresate DNA, momentul in care se fac aceste sesizari, practica judiciara neunitara determinata de anumite modificari ale Codurilor sau ale legislatiei si resursele umane limitate ale DNA.Curtea Constitutionala a pronuntat in 2016 o decizie privind infractiunea de abuz in serviciu prin care s-a declarat constitutionala in masura in care prin sintagma in mod defectuos se intelege cu incalcarea legii.Din acest motiv, procurorii mai pot investiga doar acele fapte de abuz in serviciu in care s-a incalcat legislatia primara, respectiv, legi sau ordonante."Or, asa cum am aratat, multe dintre fraudele in achizitii publice se fac cu incalcarea legislatiei secundare, adica hotarari de guvern, hotarari de consilii locale, regulamente sau ordine interioare. Astfel, reiese ca procurorii nu mai pot acti ...citeste mai departe despre " Kovesi, despre Dosarul Microsoft: De ce DNA a fost sesizat de o institutie a statului la 9 ani dupa incheierea contractului respectiv? (Video) " pe Ziare.com