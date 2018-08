In pragul marelui miting, Dragnea insulta iar protestatarii. Mesajul diasporei: Noi am venit, acum plecati voi! (Foto si Video)

Primele convoaie au intrat in tara miercuri seara, tarziu, prin vama Bors. Joi dimineata, un prim cort fusese deja instalat in fata Guvernului.Marele protest antiPSD nu are organizatori oficiali, fiind initiat de mai multe asociatii si platforme civice, care au notificat Primaria Capitalei cu mai multe saptamani in urma cu privire la marea adunare a romanilor nemultumiti de politicile PSD-ALDE. Un rol de o importanta covarsitoare l-au avut retelele de socializare.Coincidenta sau nu, premierul Viorica Dancila a plecat in vacanta in aceasta saptamana si si-a delegat atributiile vicepremierului Stanescu, decizia aducandu-i o reclamatie la CCR din partea presedintelui Iohannis. Si controversatul ministru al Justitiei si-a luat oficial concediu si si-a delegat atributiile.Seful PSD, Liviu Dragnea, si-a expus insa, chiar in seara de dinaintea marelui miting, parerea sa, sustinand ca "aceste proteste vor sa apere statul paralel", ar fi organizate in "laboratorul de la Cotroceni care da comenzi la (sic!) statul paralel", pentru ca "Iohannis vrea sa dea jos Guvernul prin violente". Cat despre cei care i-au transmis in ultima perioada mesajul consacrat de placuta de inmatriculare din Suedia, Dragnea a spus ca ei il transmit, de fapt, parintilor si bunicilor lor.Ziare.com v-a transmis principalele momente ale zilei de dinaintea marelui protest antiguvernamental:23:50 - Aproape de miezul noptii, coloana de romani care a intrat ieri seara in tara prin Vama Bors a ajuns in Piata Victoriei.Oamenii scandeaza in fata Guvernului "Diaspora-i acasa!" sau "Afara, afara, cu hotii din tara!".Obositi dupa atata drum, diasporenii nu au stat mult in aceasta seara si s-au dus sa se odihneasca. Vineri, de la ora 09:00, anunta ca vor fi prezenti in fata Guvernului.23:23 - Liviu Dragnea a sustinut, la Romania Tv, ca "aceste proteste vor sa apere statul paralel", spune ca ar fi organizate in "laboratorul de la Cotroceni care da comenzi la statul paralel", pentru ca "Iohannis vrea sa dea jos Guvernul prin violente".22:52 - Intr-o emisiune la Romania Tv unde a prezentat noua lege a pensiilor, Liviu Dragnea a avut un mesaj si pentru cei care i-au transmis sintagma anti-PSD, consacrata pe placuta de inma ...citeste mai departe despre " In pragul marelui miting, Dragnea insulta iar protestatarii. Mesajul diasporei: Noi am venit, acum plecati voi! (Foto si Video) " pe Ziare.com