LIVE Ziua marelui protest antiPSD: Dancila are prajitura cu dedicatie, protestatarii flutura steaguri prin Capitala (Foto si Video)

Premierul Dancila si alti cativa ministri sunt in concediu, la Palatul Victoria ramanand doar inlocuitorii lor. Sedinta saptamanala de guvern a fost anulata.In avanpremiera mitingului de azi, caravanele cu romanii veniti din diaspora au traversat joi tara in drumul lor spre Capitala, fiind intampinate cu aplauze si steaguri in locurile in care au poposit. Coloanele s-au marit in drum spre Bucuresti.Si in alte orase din tara si din Europa sunt anuntate astazi mitinguri antiPSD.Vreti sa veniti la marele protest din Piata Victoriei? Iata de unde si cand se pleaca spre Bucuresti din marile oraseZiua marelui protest: Romanii care nu ajung in Piata Victoriei anunta manifestatii in zeci de orase din tara si EuropaZiare.com transmite principalele momente ale zilei in format LIVE text:14:40 - Un internaut a postat imagini cu mai multe masini inmatriculate in SUA cu celebrul numar antiPSD pentru care a fost retinut Razvan Stefanescu.14:25 - In Piata Victoriei atmosfera atmosfera e deocamdata relaxata.Foto:Ziare.com14:20 - O coloana de masini cu protestatari se indreapta spre Bucuresti dinspre Constanta.14:15 - Protestatarii au luat-o la pas prin centrul Capitalei.Foto: Ziare.com14:00 - In cinstea romanilor veniti din diaspora a fost lansata o editie limitata de "deserturi tematice", prima fiind "Prajitura 20 20", aluzie la Viorica Dancila."Dragi prieteni, pentru a sarbatori venirea in tara a romanilor de pretutindeni, am decis sa lansam de azi o editie limitata de 4 deserturi tematice care, speram noi, va vor scapa de gustul amar pe care politica ni-l lasa in ultima vreme. Incepem cu o prajitura care orice om trebuie sa ii placa. Haideti pe la noi sa va indulcim, hehe".13:40 - In Piata Victoriei sunt circa 300 de persoane, transmite corespondentul Ziare.com.Sergiu Ghert, 49 de ani, a venit impreuna cu cei doi copii Maria Cristina, 15 ani, si Pantilei Victoriu, 12 ani, de la Chisinau, cu masina proprie pentru a participa la mitingul din Piata Victoriei.Sergiu a lucrat de 20 de ani in Italia, dar a fost obligat sa se intoarca dupa moartea sotiei. "Avea 35 d