Dragnea a explicat vizita facuta in Israel, dar nu si cum a aflat primul de Memorandumul de relocare a ambasadei

Potrivit Digi24, intr-un raport publicat miercuri, se arata ca Liviu Dragnea i-a informat pe presedintele si premierul din Israel despre demersurile privind mutarea ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim, mai exact despre Memorandumul adoptat intr-o sedinta de Guvern."Cu aceasta ocazie, in cadrul discutiei, au fost mentionate demersurile pe care guvernul roman le-a initiat, prin adoptarea unui memorandum, in sedinta de Guvern, cu privire la propunerea de lansare a procesului de relocare a Ambasadei Romaniei la Ierusalim. De asemenea, s-a amintit ca partea romana a comunicat deja partenerilor existenta unor consultari in curs pe aceasta tema, atat la nivel parlamentar, cat si cu alti actori implicati, Memorandumul urmand ordinea institutionala", se arata in documentul prezentat de Digi24.Memorandumul privind demararea procedurilor de mutare a ambasadei in Ierusalim a fost adoptat in sedinta de guvern din 18 aprilie, de la care ministrul de Externe, Teodor Melescanu , a lipsit, dar a fost trecut in randul documentelor confidentiale.Dragnea a sustinut ca demersul are sustinerea coalitiei PSD-ALDE. Nu a spus niciun cuvant despre presedinte, care, potrivit Constitutiei, este titularul deciziilor de politica externa."In linia sustinerii Parteneriatului Strategic cu Statele Unite, decizia mutarii Ambasadei Romaniei la Ierusalim este o decizie cu valente strategice evidente, motiv pentru care aceasta a fost anuntata public, fiind sustinuta de coalitia de guvernare PSD-ALDE", mai precizeaza raportul.Netanyahu si-ar fi exprimat dorinta ca Romania sa fie prima tara europeana care isi muta ambasada."In cadrul discutiilor privind mutarea ambasadelor tuturor statelor de la Tel Aviv la Ierusalim, premierul israelian si-a exprimat dorinta ca Romania sa fie prima tara europeana care isi va muta ambasada la Ierusalim. De remarcat ca alte trei state europene si-au exprimat intentia de a-si muta ambasaderele, dar relatia israeliano-romana este o relatie speciala, de aceea acest gest ar avea o valoare simbolica deosebita", potrivit raportului.Liviu Dragnea pare a fi, insa, contrazis chiar de ministrul Afacerilor Externe, care a raspuns unor interpel