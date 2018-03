"Eu cred ca fiecare om voteaza potrivit constiintei, vorbesc de oameni, nu humanoizi. Era o decizie foarte grea si fiecare a cantarit-o foarte bine, pana la urma am inteles ca nu a iesit votul", a spus Liviu Dragnea, luni, inainte de sedinta Comitetului Executiv al PSD.Intrebat daca este de acord cu acest vot negativ dat de social-democratii romani din PE, Dragnea a explicat ca institutiile europene trebuie sa fie mai grijulii cu statele membre."In astfel de situatii cred ca institutiile europene trebuie sa fie mai grijulii cu statele membre, mai atente cu statele membre pentru ca cei mai importanti sunt cetatenii europeni, care trebuie sa simta ca institutiile lucreaza pentru ei", a mai spus el."Romania n-are cum sa ajunga in aceasta situatie, dar eu cred ca nicio tara nu ar trebui sa ajunga in aceasta situatie", a adaugat Dragnea.Europarlamentarii au aprobat, joi, procedura Comisiei Europene (CE) vizand sa sanctioneze reformarea sistemului judiciar si sa plaseze presa din Polonia sub un control strict, considerate de Bruxelles o incalcare a statului de drept.UE a lansat o procedura in baza Articolului 7 al Tratatului de la Lisabona, care ar putea, in mod teoretic, sa conduca la o suspendare a drepturilor de vot ale Varsoviei in Consiliul European, in cazul in care puterea nu revine asupra deciziei sale pana in 20 martie.Propunerea CE a fost adoptata in PE cu 422 de voturi la 147. Alti 48 de parlamentari s-au abtinut.O asemenea decizie, care necesita unanimitatea celorlalte state membre, pare insa putin probabila, cu atat mai mult cu cat premierul ungar Viktor Orban a anuntat deja ca se va opune. ...citeste mai departe despre " Liviu Dragnea explica de ce europarlamentarii PSD au votat in favoarea Poloniei " pe Ziare.com