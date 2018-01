Locuitorii singurului oras din Romania ajuns in insolventa refuza sa munceasca

Aninoasa, din Valea Jiului, a fost primul oras din Romania care a intrat in insolventa, informeaza cotidianul Adevarul. S-a intamplat in 2013 cand datoriile acumulate de localitatea cu putin peste 4.000 de locuitori ajungeau la aproape 6 milioane de lei. La acel moment, Guvernul Romaniei a alocat 3,7 milioane lei din Fondul de rezerva bugetara. Banii au fost folositi pentru a scoate orasul din criza. Nu oricum, ci in modul in care era prevazut in Planul de redresare financiara admis in 2014 de Tribunalul Hunedoara.La trei ani de la rezolvarea problemei, orasul trage, in continuare, sa moara. Nu din cauza ca n-ar exista investitori care sa creeze un mediu economic dinamic, ci din cauza ca oamenii nu vor sa munceasca.In urma cu doua luni cand s-a inchis o fabrica de cablaje cu 120 de angajati, multi ar fi zis ca orasul isi va da ultima suflare. Nici vorba de asa ceva, insa. In scurt timp un investitor englez a venit la Aninoasa, decis sa deschida o unitate de productie. Asta, daca va avea cu cine.Primarul orasului Nicolae Dunca sustine ca localnicii nu vor sa munceasca decat pe salarii mari. Altfel, nici nu vor sa auda."Sunt oameni care vin si intreaba mai intai ce salariu vor primi. Cand li se spune de salariu minim zic: 'Domnule, pentru asa ceva nu merita sa ma duc'. Din experienta mea, cei mai multi angajatori mari, din multinationale, dau un salariu minim in prima faza, dar dupa doua - trei luni, daca vad ca angajatii sunt seriosi, le merge mana si nu comenteaza le mai maresc salariul. Ei vor din prima tura salariu imens, cu munca putina. Nu se poate asa ceva, trebuie sa muncim daca vrem bani", spune Nicolae Dunca.Primarul a incercat sa le explice concitadinilor sai ca si el a muncit mult inca din tinerete. A facut inclusiv munca bruta, pana sa ajunga sa administreze o urbe."Eu am lucrat in liceu pe Santierele Tineretului, de pe Canalul Dunare - Marea Neagra. Era munca patriotica. Ne dadea sa sapam cate sapte metri de sant pe zi, lat de un metru si adanc de un metru. In prima saptamana nu aveam cum sa imi termin norma, nu puteam, apoi am intrat in ritm si sapam cei sapte metri intr-o jumatate de zi, iar restul zilei ma odihneam", a declarat Nicolae Dunca pentru jurnalistii de la Adevarul.Problema ar tine si de faptul ca ...citeste mai departe despre " Locuitorii singurului oras din Romania ajuns in insolventa refuza sa munceasca " pe Ziare.com