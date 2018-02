Locurile de parcare de resedinta, o adevarata afacere in Bucuresti: Se vand cu 1.200 de lei pe Internet

Mai exact, primarul sectorului 6, Gabriel Mutu, a sesizat pe Facebook ca a descoperit pe Internet anuntul unui cetatean, care vindea cu 1.000-1.200 lei/an un loc de parcare, pentru care el achita doar 58 lei/an.Pentru a se convinge ca anuntul este adevarat, edilul a sunat personal si a discutat cu cetateanul respectiv."Sunt total impotriva acestor metode de specula, care ingradesc accesul unor noi proprietari de autoturisme la un loc de parcare", a spus primarul.Acesta a precizat prin ce masuri incearca sa rezolve problema locurilor de parcare din Sectorul 6."Masurile pe care le iau si pe care echipa mea le pune in practica: reinnoirea contractelor de parcare si verificarea bazei de date, eliberarea domeniului public de rable, implementarea de sensuri unice in cartiere nu sunt suficiente pentru a acoperi toate nevoile cetatenilor, dar nici astfel de metode de instrainare nu ne fac cinste", a punctat Gabriel Mutu.Edilul face apel la cetatenii care au informatii despre astfel de anunturi de subinchiriere si ii roaga sa il informeze prin mesaje pentru a le verifica cat mai repede.A.G. ...citeste mai departe despre " Locurile de parcare de resedinta, o adevarata afacere in Bucuresti: Se vand cu 1.200 de lei pe Internet " pe Ziare.com