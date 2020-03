In aceasta regiune extrem de populata, unde se afla si capitala financiara a Italiei, Milano, s-au inregistrat 1.218 decese. Dintre acestea, 252 au fost inregistrate de sambata si pana duminica, cel mai mare bilant de pana acum, potrivit Reuters.In total, in Italia s-au inregistrat 368 de noi decese duminica din cauza COVID-19, cel mai ridicat bilant pentru o zi inregistrat pana acum in lume, inclusiv daca se ia in considerare si China.Vezi si: Italia a anuntat aproape 3.500 de cazuri de coronavirus intr-o singura zi. Numarul mortilor creste simtitor. Cum arata situatia in lumeInsa, in ciuda inmultirii deceselor, guvernatorul Attilio Fontana a spus ca exista unele motive de optimism daca sunt analizate datele, pentru ca numarul de noi cazuri creste intr-un ritm mai mic decat in urma cu cateva zile."Nu am vazut inca statisticile de astazi, dar vedem unii mici pasi inainte", a declarat el la Radio 1."Inmultirea (cazurilor de coronavirus) nu este atat de rapida ca acum doua-trei zile. Sa speram ca este inceputul unei schimbari de directie - o spun in soapta", a afirmat el.Premierul Giuseppe Conte a declarat pentru cotidianul Corriere della Sera ca raspandirea coronavirusului se inrautateste in Italia la modul general.Urmareste LIVE cele mai noi informatii despre pandemia de coronavirus"Oamenii de stiinta ne spun ca epidemia nu si-a atins inca varful. Aceste saptamani vor fi cele mai riscante", a afirmat Conte.Fontana a precizat ca o schimbare de directie in privinta contagiunii va fi vazuta in zilele urmatoare, dupa masurile stricte de limitare a deplasarii persoanelor impuse de la 8 martie, in contextul in care apar rezultatele schimbarilor in comportamentul cetatenilor.Lombardia este regiunea unde a aparut primul grup de cazuri de imbolnavire cu coronavirus la 20 februarie, intr-un mic oras la circa 60 de kilometri de Milano. ...citeste mai departe despre " Lombardia, cea mai afectata regiune din Italia, da primele semne de incetinire a contagiunii (guvernator) " pe Ziare.com