Loteria Romana are un nou director general

Potrivit unui comunicat de presa transmis, joi, de Loteria Romana, principala misiune a Companiei este de a-si exploata la maxim activitatile, astfel incat veniturile sa creasca in fiecare an, in vederea sustinerii politicilor guvernamentale de finantare a unor obiective de interes national."Pentru punerea in aplicare a unei strategii coerente, eficiente si responsabile, s-a considerat ca fiind necesara numirea unui director general care sa fie familiarizat cu planurile si activitatile companiei, a unui lider cu experienta, dar care sa vina cu o noua viziune in vederea imbunatatirii intregului sistem intern de management.Sebastian Iacob Moga indeplineste cu succes toate aceste cerinte, avand o vasta experienta de manager in cadrul Loteriei Romane. Inca din anul 2005 a ocupat mai multe pozitii de conducere la nivelul companiei, inclusiv pe cea de director general si a coordonat cu succes activitatea mai multor centre teritoriale, fiind un bun cunoscator al operatiunilor de managament si marketing. In ultimii ani a detinut functia de manager de zona al Punctului de Lucru Judetean Cluj", a transmis Loteria Romana."Consider ca experienta avuta in teritoriu, privind dezvoltarea retelei Loteriei, ar fi un prim argument care sa convinga ca este loc de mai bine la nivelul intregii companii, ca sunt solutii pentru o crestere a veniturilor din exploatare, precum si pentru o crestere a vizibilitatii in piata jocurilor de noroc.Sunt destule masuri care pot fi aplicate, astfel incat sa ne putem plia mai bine pe obiectivul principal al companiei, acela de a contribui la finantarea obiectivelor de interes national", a declarat Sebastian-Iacob Moga, noul director general al Companiei Nationale "Loteria Romana" S.A.Principalele obiective dispuse de catre Consiliul de Administratie pentru noul director general vizeaza eficientizarea retelei proprii de vanzare si intocmirea unui plan de masuri in vederea implementarii platformei online de vanzare a produselor loto.