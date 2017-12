Cu aceasta ocazie, a fost suplimentat fondul de castiguri al categoriei I pentru jocurile Loto 6/49, Joker si Loto 5/40, dupa cum urmeaza:Loto 6/49 - 100.000 de leiJoker - 50.000 de leiLoto 5/40 - 25.000 de leiIata numerele extrase duminica, 24 decembrie, in Ajunul Craciunului:Loto 6/49: 18 33 17 12 44 28Joker: 39 31 33 42 27 - 20Loto 5 din 40: 33 38 24 13 6 22Noroc: 9 9 7 2 0 9 2Super Noroc: 3 7 6 5 6 4Noroc Plus 9 0 4 1 7 0Loteria CraciunuluiDuminica, 24 decembrie, au loc tragerile pentru desemnarea biletelor castigatoare la Loteria Craciunului pentru care Loteria Romana a pus in joc 210 castiguri in valoare totala de 300 de lei, dupa cum urmeaza:10 castiguri a cate 10.000 de lei200 de castiguri a cate 1.000 de leiPrima tragere a Loteriei Craciunului (numarul de ordine al biletului in cadrul seriei): 1 9 9 2 3 1A doua tragere la Loteria Craciunului (numarul de ordine al biletului in cadrul seriei): 1 1 8 0 3 9Premii mari in jocLa Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 1,9 milioane de lei. La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste un milion de leiLa Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 13,1 milioane de lei, iar la La Noroc Plus a ramas in joc, la categoria I, un report in valoare de peste 53.000 de lei.Loto 5/40 inregistreaza la categoria I un report de peste 72.000 de lei, iar la Super Noroc, la aceeasi categorie, se inregistreaza un report in valoare de peste 89.000 de lei. ...citeste mai departe despre " Loto 6/49: Afla numerele castigatoare la tragerile speciale de Craciun - Report de peste 13 milioane la Joker " pe Ziare.com