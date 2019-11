Conform unui comunicat de presa remis Ziare.com, la Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 16,73 milioane lei (peste 3,5 milioane euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 1,6 milioane lei (peste 338.000 euro).La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 1,4 milioane lei (peste 292.000 de euro), in timp ce reportul categoriei I la Noroc Plus este de peste 138.000 lei (aproximativ 29.000 euro).La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 113.000 lei (peste 23.600 euro), iar la Super Noroc, reportul categoriei I este de aproximativ 112.000 lei (aproximativ peste 23.400).Tragerile loto se vor difuza, in direct, pe Romania TV, de la ora 17:30. ...citeste mai departe despre " Loto 6/49: Duminica premiul este de peste 3,5 milioane de euro " pe Ziare.com