Loto 6/49: Iata numerele castigatoare la extragerea de duminica

La categoria I a jocului Joker se inregistreaza cel mai mare report din istoria acestui joc: peste 20 milioane lei (peste 4,3 milioane de euro).In cazul in care s-ar castiga, acesta ar fi cel mai mare premiu din istoria acestui joc.Categoria I a jocului Loto 6/49 inregistreaza un report in valoare de 6 milioane lei (peste 1,3 milioane de euro)Iata numerele extrase duminica, 17 iunie:Joker: 31, 8, 3, 33, 45, 5Loto 6/49: 3, 19, 20, 23, 17, 37Noroc Plus: 6, 2, 3, 6, 4, 2Loto 5/40: 14, 4, 22, 13, 15, 38Super Noroc: 3, 2, 4, 0, 0, 1Noroc: 7, 1, 5, 3, 1, 2, 5