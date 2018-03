Potrivit sursei citate, la Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 4 milioane lei (peste 864.700 de euro).La Noroc este in joc un report cumulat de peste un milion de lei (peste 214.500 de euro). La Noroc Plus, la categoria I, este in joc un report de peste 32.000 de lei (peste 6.800 de euro). La Super Noroc, la aceeasi categorie, reportul depaseste 159.000 de lei (peste 34.100 de euro).La tragerea Loto 5/40 de joi, 15 martie, s-a castigat premiul de categoria I, in valoare de 381.906 lei pe un bilet jucat la o agentie din Targu Mures. Tot joi, s-a castigat premiul de la categoria N-3 a jocului Noroc, de 259.555,07 lei, pe un bilet jucat la agentia 04-025 din Onesti, judetul Bacau.In data de 18 martie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc dupa ce la tragerile loto de joi, Loteria Romana a acordat 18.926 de castiguri in valoare totala de 1.339.397 lei. ...citeste mai departe despre " Loto: Report de peste 17,86 milioane lei la Joker, cel mai mare din istoria jocului " pe Ziare.com