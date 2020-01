La Noroc, reportul cumulat este de peste 2,34 milioane lei (peste 490.200 de euro) iar la Noroc Plus reportul la categoria I depaseste 32.300 de lei.Duminica, 26 ianuarie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 23 ianuarie, Loteria Romana a acordat 14.014 de castiguri in valoare totala de 991.242 lei.La tragerea Loto 5/40 de joi, s-a inregistrat un castig de categoria I in valoare de 212.993 lei.Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Mangalia si a fost completat cu patru variante simple la Loto 5/40 si o varianta la Super Noroc. ...citeste mai departe despre " Loto: Report de peste 4,4 milioane de lei la Joker " pe Ziare.com