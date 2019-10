Corporatistii din Pipera mai au de suferit cel putin jumatate de an. Lucrarile pe soseaua Fabrica de Glucoza nu se termina curand

Administratia Bucurestiului a decis inca din 2010 ca Soseaua Fabrica de Glucoza - care masoara 1,8 kilometri lungime si face legatura intre Soseaua Petricani si strada Barbu Vacarescu - n-ar trebui sa aiba doar cate o banda pe sens, ci cate doua.In acelasi an, Consiliul General al Muncipiului Bucuresti (CGMB) a adoptat o hotarare prin care aloca 163 de milioane de euro pentru a cumpara de la oameni pamantul din lateralul Soselei Fabrica de Glucoza, pe care urmau sa se construiasca noile benzi.Parte dintre consilieri au spus ca e bine sa se construiasca acolo si drumuri colectoare, care sa ajute la preluarea si dirijarea numarului mare de masini care circula prin acea zona din Pipera. Altii au vorbit si despre parcari in spic, amenajate pe marginea soselei largite.Pana la urma, consilierii generali au inceput sa se certe din cauza preturilor la care PMB voia sa-i exproprieze pe oamenii pe ale caror terenuri urma sa treaca soseaua largita. In cele din urma - desi mai adoptasera o hotarare privind sumele pentru exproprieri - in 2014 consilierii au venit cu inca una. De aceasta data, s-a decis ca exproprierile n-ar trebui sa coste mai mult de 60 de milioane de lei.La acel moment, trecusera deja 4 ani de cand administratia Capitalei hotarase sa largeasca soseaua. Iar lucrarile erau inca departe de a incepe.Soseaua Fabrica de Glucoza (cu rosu) intersecteaza strada Barbu Vacarescu (cu albastru) si Soseaua Petricani (cu galben). In plus, preia parte din traficul adus in zona de Autostrada Urbana (cu bleu).In paralel, Autostrada Urbana (adica extremitatea din oras a Autostrazii Bucuresti - Ploiesti) prindea contur. Iar asta era o problema din cauza ca, de pe viitoarea autostrada, masinile puteau iesi doar pe Soseaua Petricani si pe Soseaua Fabrica de Glucoza. In aceste conditii, era evident ca aceasta din urma trebuia largita de urgenta pentru evitarea unor ambuteiaje de proportii, in zona.Constiente de aceste lucruri, autoritatile locale au lansat, cu chiu cu vai, o licitatie pentru largirea Soselei Fabrica de Glucoza. Din cauza contestatiilor, insa, procedura a durat mult mai mult decat ar fi trebuit. In consecinta, abia in luna iunie 2017 a reusit PMB sa semneze cu societatile Tracon, Straco si Primacons Group (proiectant) un contract pentru largirea sosele ...citeste mai departe despre " Corporatistii din Pipera mai au de suferit cel putin jumatate de an. Lucrarile pe soseaua Fabrica de Glucoza nu se termina curand " pe Ziare.com