Lucrurile bune care se intampla

Marile companii fac donatii, in bani sau in produse, pentru a sustinse sistemul sanitar, o companie romaneasca schimba utilizarea liniilor de productie si va fabrica dezinfectanti, Ministerul Aparatii anunta ca a omologat izoleta 100% romaneasca si inventivitatea romanilor in lupta cu coronavirusul nu se opreste aici.Pentru garzile tot mai lungi din spitale, echipa OMV a trimis pachete catre spitalele Matei Bals, Victor Babes, Grigore Alexandrescu, Floreasca, Colentina, Sf. Ioan si Sp. Jud. Prahova. Fiecare pachet contine cate un aparat profesional de cafea cu rasnita de macinat, 120 kg de cafea boabe proaspata VIVA, apa plata si biscuiti.De asemenea, BRD a anuntat ca doneaza 36.000 de euro pentru dotarea spitalului din Fagaras cu echipamente necesare luptei cu virusul, iar Top Line a donat produse in valoare de 30.000 de euro campaniei Pretuieste Viata pentru a ajuta autoritatile in lupta contra COVID-19.Si start-up-ul Frisbo a anuntat ca ofera transport gratuit al stocului in depozite sigure pentru magazinele fizice afectate de masurile impotriva COVID-19 si, in plus, le ajuta sa isi transfere toata activitatea in online.Tot astazi am aflat ca Asociatia Studentilor la Medicina din Bucuresti a inceput sa produca echipamente care ii vor ajuta ajuta pe cei care lupta acum in prima linie, in spitale si nu numai.Un material mai detaliat despre amploarea acestui fenomen in Romania si pe plan global puteti citi chiar aici: Imprimantele 3D si robotii adaptati la biohazard pot salva vieti, daca medicii si IT-istii isi dau mana. Virtual, desigur.O alta veste buna este ca Uniunea Europeana va avea, in sfarsit, o rezerva strategica de medicamente si echipamente medicale. O poveste interesanta, cu final fericit.In plus, Ministerul Apararii a anuntat ca spitalul mobil pe care il ridica in Bucuresti va fi gata peste 5-6 zile si ca a omologat izoleta 100% romaneasca.Nu in ultimul rand, Farmec anunta ca incepe productia a doua noi produse igienizante pentru maini, cu 70% alcool.Iar pentru destindere si bucurie, chiar de la noi din sufragerie, Teatrul Bulandra isi muta spectacolele in online. Ele vor putea fi vizionate gratuit, in regim de live stream, in conditiile in care toata lumea stie cat de greu este sa prinzi un bile ...citeste mai departe despre " Lucrurile bune care se intampla " pe Ziare.com