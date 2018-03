Ludovic Orban a fost achitat definitiv in dosarul de coruptie

Completul de 5 judecatori de la Inalta Curte a respins astfel recursul facut de DNA dupa ce si in prima instanta Orban fusese achitat. Decizia de acum este definitiva."Respinge, ca nefondat, apelul formulat de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - Directia Nationala Anticoruptie impotriva sentintei penale nr. 50 din data de 31 ianuarie 2017 pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia penala, in dosarul nr.1996/1/2016, privind pe inculpatul Orban Ludovic.In baza art.275 alin. (3) Cod procedura penala, cheltuielile judiciare ocazionate cu solutionarea prezentei cauze raman in sarcina statului. In baza art.275 alin. (6) Cod procedura penala onorariul cuvenit aparatorului desemnat din oficiu pana la prezentarea aparatorului ales pentru intimatul inculpat Orban Ludovic, in suma de 70 lei, ramane in sarcina statului. Definitiva. Pronuntata, in sedinta publica, astazi 5 martie 2018", este decizia magistratilor.Completul de 5 judecatori care a dat decizia in acest caz a fost format din Iulian Dragomir (presedinte), Simona Encean, Ioana Bogdan, Leontina Serban si Silvia Cerbu.In faza de fond a procesului, politicianul a fost achitat printr-o decizie data atunci in majoritate, intr-un complet de trei judecatori: doi magistrati (Geanina Cristina Arghir si Daniel Gradinaru) au fost pentru achitare, iar unul (Stefan Pistol) a fost pentru condamnarea lui Ludovic Orban la un an de inchisoare cu suspendare.DNA: Cerem un an de inchisoarePe 19 februarie s-a judecat ultimul termen din acest proces. Procurorul DNA a cerut pentru liderul PNL pedeapsa cu inchisoare cu executare orientata spre minimum, mai exact un an de detentie."Cerem sa dispuneti pentru inculpatul Orban condamnarea orientata spre minimum cu executare cu privare de libertate. (...) Orban s-a folosit de functia sa din partid, de obtinerea de foloase necuvenite. Influenta este data de pozitia sa din partid. La data faptei, Orban era constient de puterea pe care o avea datorita functiei sale din partid. Este real ca Urdareanu este cel care l-a contactat, insa Orban este cel care a insistat pentru a se intalni cu Urdareanu. (...)Din coroborarea probelor, rezulta fara echivoc concluzia ca inculpatul, in functia de conducere a PNL, i-a solicitat lui Urdareanu sprijin cu eludarea dispozitiil ...citeste mai departe despre " Ludovic Orban a fost achitat definitiv in dosarul de coruptie " pe Ziare.com