Luni incep oficial lucrarile la Podul Constanta, care sta sa cada

Lucrarile se vor desfasura doar pe parcursul noptii, potrivit unui comunicat de presa remis vineri Ziare.com."Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA informeaza ca luni 15 iulie 2019 incep lucrarile de reparatii si consolidare la podul de cale ferata situat pe magistrala feroviara Bucuresti - Constanta, la km 4+327 (Pod Constanta), lucrarile desfasurandu-se doar in cursul noptii, in intervalul orar 22:00-05:00.Lucrarile de reparatii si consolidare la Podul Constanta vor demara luni, 15 iulie 2019, la culeea de pe partea dreapta pe sensul de intrare in pasaj dinspre Centru spre Bucurestii Noi si vor fi executate, in etape succesive, in intervalul orar 22.00-05.00, fara inchiderea totala a circulatiei autovehiculelor pe Calea Grivitei, in permanenta fiind deschisa o banda cu latimea de minimum 2,5 m, pe sensul unde se desfasoara lucrarile.Mentionam faptul ca, si in etapa in care lucrarea va implica restrictii pe ambele sensuri ale liniei de tramvai, circulatia autovehiculelor se va desfasura in continuare tot pe cate o banda de circulatie, cu latimea de minimum 2,5 m, pe fiecare sens", conform sursei citate.Insa Cristian Bulfon, consilier local Sector 1, a scris pe contul sau de Facebook ca lucrarile au inceput inca din 20 iunie."Au inceput lucrarile la Podul Constanta!De cateva zile, o echipa de muncitori efectueaza lucrari de izolare a partii superioare a tablierului podului, pentru ca apa pluviala si cea provenita din topirea zapezii sa nu se mai infiltreze si sa se scurga pe carosabil. De altfel, infiltratiile deterioreaza si structura podului, iar aceste lucrari sunt absolut necesare, mai ales ca de prin anii 80 nu s-a mai intervenit in acest sens.Se construiesc canale de colectare, se impermeabilizeaza suprafetele si se refac canalele colectoare.Din discutiile de la fata locului cu cei din echipa, mi s-a spus ca s-a inceput cu partea dinspre "Chibrit", urmand ca, gradat, intreaga suprafata a podului sa fie supusa acestor lucrari, astfel incat traficul feroviar sa nu fie inchis", scria Bulfon pe 20 iunie.El preciza la acel moment ca este de dorit sa existe un comunicat din partea CFR care sa prezinte etapele lucrarilor, tinand cont de importanta majora a acestora.