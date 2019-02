Luni vom afla cat de periculoasa a fost de fapt apa livrata de Apa Nova in Bucuresti

"Luni vor veni rezultatele pentru compusi organici volatili - produsi care rezulta in urma reactiilor chimice care au loc in apa atunci cand se foloseste clor in cantitate mai mare", a declarat la sfarsitul saptamanii un specialist la care Ministerul Sanatatii a apelat pentru analize suplimentare.Intrebat ce ar insemna pentru sanatatea populatiei o eventuala depasire a valorilor admise legal, specialistul a raspuns: "Nu vreau sa ma pronunt, nu avem de ce sa ne alarmam, le vedem si le discutam atunci"."Pana la finalizarea analizelor microbiologice recomandam prudenta si doresc sa precizez inca o data ca s-au luat masurile in umra sesizarilor unor cetateni care au avut reactii alergice, crize de astm. Deci comunicarea s-a facut pentru ca noi supraveghem sanatatea publica, nu dorim polemica cu nimeni", a declarat ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, joi."Pana cand vin rezultatele (luni - n.red.), recomandan prudenta. Noi avem niste recomndari care se mentin, le-am facut pe parcursul zilei de ieri. Pana cand vom avea si rezultatele microbiologice si proba de metale, recomandam categoric prudenta, dar e la latitudinea fiecarui cetatean", a intarit ministrul.Bucurestenii afla abia luni daca apa le-a facut rau. Un protocol e "vinovat" de toata bulibaseala autoritatilorPe de alta parte, Apa Nova a sustinut in tot acest timp ca apa este sigura pentru consum si a contrazis alerta Ministerului Sanatatii cu propriile analize.Apa Nova isi sustine masurile luate din cauza poluarii: Americanii nu beau apa daca nu miroase a clorIntregul scandal a izbucnit miercuri, dupa ce pe retelele sociale a circulat un mesaj prin care se anunta ca apa de la robinet nu este potabila. Apoi, Apa Nova a transmis ca este adevarat ca in apa se gaseste mai mult clor, dar ca aceasta este potabila.In doar cateva ore, Ministerul Sanatatii a recomandat ca bucurestenii sa nu foloseasca apa de la robinet pentru baut, gatit sau spalat.Joi dimineata, Apa Nova a revenit cu un comunicat insistand ca apa este potabila.Tot joi, primarul Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat ca a trimis Corpul de Control la Apa Nova sa verifice daca a fo ...citeste mai departe despre " Luni vom afla cat de periculoasa a fost de fapt apa livrata de Apa Nova in Bucuresti " pe Ziare.com