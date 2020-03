Totodata, el a anuntat ca Uniunea Europeana isi va inchide de marti la pranz granitele externe timp de 30 de zile."Toate calatoriile intre tari ne-europene si UE vor fi suspendate timp de 30 de zile. Suntem acum intr-un razboi. E unul sanitar, dar inamicul este aici" a spus Emmanuel Macron, intr-un discurs adresat natiunii franceze, luni seara.Sursa foto: Captura videoSeful statului le-a cerut cetatenilor francezi sa stea acasa si sa nu iasa decat daca n-au incotro. De marti la pranz, orice deplasare neesentiala va fi limitata in Franta, vreme de 15 zile, potrivit BBC.Se vor permte deplasari pentru cumparaturi, pentru a merge la munca (desi toate companiile care pot vor trebui sa incurajeze munca de acasa - n.red.) si pentru a merge la medic, atunci cand situatia o impune.Dar deplasarile neesentiale vor fi sanctionate. In acest context, Macron a anuntat ca al doilea tur al alegerilor locale se amana.In plus, Macron a transmis ca atat cetatenii aflati in nevoie cat si companiilor vor primi sprijin.In cursul dupa-amiezii de luni, presedintele CE, Ursula von der Layen a transmis ca a solicitat mai multor sefi de state sa limiteze deplasarile neesentiale in UE si ca prevenire raspandirii coronavirusului tine de coordonare intre tari.Urmareste LIVE cele mai noi informatii despre criza provocata de coronavirus in Romania si in lume ...citeste mai departe despre " Macron anunta ca deplasarile vor fi limitate drastic, in Franta, iar UE isi inchide granitele 30 de zile: Suntem intr-un razboi " pe Ziare.com