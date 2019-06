Pe agenda se va afla si programul de reforme angajat de Kiev, potrivit unui comunicat difuzat vineri de presedintia franceza si citat de France Presse.Fostul actor de comedie si novice in politica, ales presedinte in aprilie, va fi primit de omologul sau francez la 13.30 GMT in cadrul primei sale vizite oficiale in Franta.El a fost deja primit de Macron la 12 aprilie in plina campanie prezidentiala impotriva presedintelui aflat la sfarsit de mandat Petro Porosenko, care s-a intalnit de asemenea cu presedintele francez in aceeasi zi.Potrivit presedintiei, intalnirea va fi o "ocazie de a aborda sprijinul Frantei pentru programul de reforme dorit de noul presedinte al Ucrainei, dezvoltarea dinamica a relatiilor bilaterale si perspectivele de solutionare a conflictului din estul Ucrainei, in cadrul acordurilor de la Minsk si cu sprijinul Frantei si Germaniei in procesul Normandia".In timp ce Zelenski a fost ales promitand "sa relanseze" procesul de pace si s-a declarat gata sa discute cu Moscova, relatiile dintre Kiev si Moscova nu arata niciun semn de progres.La 22 mai, Macron si cancelarul german Angela Merkel i-au cerut din nou presedintelui rus Vladimir Putin "ca Rusia sa faca gesturile necesare pentru crearea conditiilor favorabile de dialog" in estul Ucrainei.Acordurile de la Minsk de la inceputul anului 2015 Minsk au redus intensitatea luptelor, fara a pune capat conflictului care a facut aproape 13.000 de morti in cinci ani si a lipsit Ucraina de controlul bazinului de carbuni si industrial Donbas.Kievul si occidentalii acuza Moscova de sprijin militar acordat separatistilor prorusi in aceste teritorii, ceea ce autoritatile ruse nega ...citeste mai departe despre " Macron il primeste pe noul presedinte al Ucrainei " pe Ziare.com