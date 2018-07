MAE atrage atentia cetatenilor romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Italiana ca in perioada mentionata ar urma sa aiba loc o greva a personalului aviatic din Spania, Portugalia si Belgia, ce ar putea afecta unele zboruri dinspre si catre Italia.Totodata, MAE informeaza si cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Regatul Belgiei cu privire la o greva a personalului de bord al companiei aeriene Ryanair, pentru 25 si 26 iulie.Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei la Roma: +390683523358; +390683523356; +390683523352; +390683523344, respectiv, Ambasadei Romaniei in Regatul Belgiei: +3223475338, +3223450040 si +3223441658, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center, in regim de permanenta.De asemenea, cetatenii romani care se confrunta cu o situatie dificila, speciala, cu caracter de urgenta au la dispozitie numarul de telefon de permanenta al Ambasadei Romaniei in Republica Italiana: +393451473935, precum si pe cel al misiunii diplomatice a Romaniei la Bruxelles:+3223440854.MAE subliniaza ca pentru mai multe informatii se recomanda contactarea companiei aeriene si consultarea website-ului acesteia.Ministerul Afacerilor Externe recomanda consultarea paginilor de Internet http://roma.mae.ro, http://bruxelles.mae.ro, www.mae.ro si reaminteste faptul ca cetatenii romani care calatoresc in strainatate au la dispozitie aplicatia "Calatoreste in siguranta" (http://www.mae.ro/app_cs), care ofera informatii si sfaturi de calatorie. ...citeste mai departe despre " MAE a emis o atentionare de calatorie pentru 25 si 26 iulie, atunci cand angajatii Ryanair au anuntat ca intra in greva " pe Ziare.com