MAE: Aglomeratie la achitarea taxei de pod, la punctul de frontiera Ruse. Veniti cu bani pregatiti!

Potrivit MAE, la solicitarea autoritatilor bulgare vamale, se recomanda ca turistii romani care aleg sa revina in tara prin PCTF Ruse - Giurgiu sa pregateasca suma exacta pentru taxa de pod, si anume 4 (patru) leva sau 2 (doi) euro, in acest mod putand fi scurtat considerabil timpul de asteptare la procesarea si eliberarea documentelor justificative tip chitante, facturi, bonuri fiscale."Lipsa sau expirarea termenului de valabilitate a vignetei electronice BG pentru autovehiculele inmatriculate in Romania, la iesirea catre Romania, poate duce la blocarea unei artere de taxare pentru cel putin 10-20 de minute, avand in vedere ca persoana contravenienta va trebui sa achite taxa compensatorie si sa obtina documentele justificative. Recomandam ca turistii romani sa se asigure ca au achitat taxa pentru vigneta electronica BG si ca este valabila", a transmis MAE.Sursa citata precizeaza ca cetatenii romani pot folosi si celelalte puncte de trecere a frontierei bulgaro - romane, precum: Kardam - Negru Voda, Durankulak - Vama Veche, Kainardja - Lipnita, Dobromir - Krushari (ultimele doua puncte cu orar de functionare 08:00-20:00, masa totala admisa a autovehiculelor de pana la 3,5t), Silistra - Ostrov, Oryahovo - Bechet (ferry) - cu program de functionare 06:00 - 24:00, Nikopol - Turnu Magurele (ferry) si Svishtov - Zimnicea (ferry) - ultimele doua puncte cu program de functionare 08:00-20:00."Directia Regionala a Politiei de Frontiera, Directia Teritoriala Vamala a Dunarii, responsabila cu colectarea taxelor de pod la PCTF Ruse si Directia Regionala a Politiei Nationale, vor intreprinde masurile necesare prevenirii formarii de coloane de autovehicule si aglomerarii punctului de frontiera Ruse si a zonei adiacente acestuia, manifestand o atentie deosebita pentru fluidizarea, pe cat posibil, a circulatiei de autoturisme si autocare", a mai transmis MAE.Potrivit Ministerului, acest lucru va putea duce la oprirea temporara a traficului greu si operarea in conditii de urgenta a traficului usor.Se recomanda firmelor romanesti de transport international de marfa sau pasageri care tranziteaza in aceasta perioada teritori