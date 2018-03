MAE sprijina Marea Britanie in razboiul diplomatic cu Rusia, declansat de otravirea lui Skripal

"Ne exprimam solidaritatea cu Regatul Unit si condamnam ferm folosirea unui agent neurotoxic in Salisbury, pe teritoriul unui stat aliat", se arata in mesajul postat de Ministerul Afacerilor Externe pe contul de Twitter Expressing full solidarity with the #UK, #Romania firmly condemns the use of a military-grade nerve agent in #Salisbury, on an Allied state's territory. @theresa_may @foreignoffice- MFA Romania (@MAERomania) March 14, 2018Londra urmeaza sa expulzeze 23 de diplomati rusi, dupa ce Moscova a refuzat sa explice cum un agent neurotoxic rusesc a fost folosit impotriva unui fost dublu agent rus, fostul colonel GRU Serghei Skripal, la Salisbury, a anuntat miercuri premierul britabic Theresa May in Parlament, relateaza BBC News.Diplomatii au la dispozitie o saptamana sa paraseasca regatul.Ei au fost identificati ca fiind "ofiteri de informatii nedeclarati", a declarat premierul britanic.Rusia neaga ca a fost implicata in tentativa de asasinare a fostului spion Serghei Skripal si a fiicei sale Iulia.Moscova a refuzat sa coopereze in acest caz pana la ultimatumul dat de Londra, miezul noptii de marti spre miercuri.May a acuzat miercuri Rusia, in Camera Comunelor, de "dispret" fata de incercarea Londrei de a obtine o explicatie cu privire la tentativa de asasinat, scrie The Associated Press.Ea a subliniat ca actiunile Rusiei "reprezinta o folosire ilegala a fortei" pe teritoriul britanic.Sefa Guvernului a anuntat de asemenea o serie de sanctiuni economice si diplomatice - inclusiv decizia de a anula toate contactele bilaterale la nivel inalt cu Rusia si de a cere familiei regale sa nu participe la Campionatul Mondial de Fotbal in Rusia.Ambasadorul rus in Marea Britanie a apreciat miercuri ca modul in care se comporta Londra in ancheta cu privire la otravirea lui Skripal reprezezinta o "provocare".Aleksandr Iakovenko a declarat pentru Sky News, dupa ce a plecat de Foreign Office, miercuri, ca actiunile britanice sunt "absolut inacceptabile si consideram asta o provocare". El nu a oferit alte precizari in acest sens.Serghei Skripal si fiica sa, otraviti pe 4 martie, se afla in stare critica de atunci."Noi credem ca masurile luate de Guvernul britanic nu au n ...citeste mai departe despre " MAE sprijina Marea Britanie in razboiul diplomatic cu Rusia, declansat de otravirea lui Skripal " pe Ziare.com