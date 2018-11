Magazinele din statiile de metrou raman de astazi fara lumina si apa. Metrorex incearca sa-i evacueze pe comercianti

Cele 331 de spatii comerciale din subteran, cu suprafata totala de 5.900 de metri, sunt date spre inchiriere, inca de la inceputul anilor 1990, de Sindomet Servcom SRL, societatea Unitatea - Sindicatul Liber din Metrou (USLM) . Aceasta si-a castigat dreptul de a scoate la inchiriere respectivele spatii comerciale printr-un contract incheiat cu Metrorex SA acum mai bine de doua decenii.Ulterior, acest contract a tot fost reinnoit periodic, prin acte aditionale. Asa se face ca, de-a lungul tuturor acestor ani, mai bine de trei sferturi din banii incasati din inchirierea spatiilor comerciale n-au mers catre Metrorex SA (societatea detinuta de Ministerul Transporturilor), ci spre Sindomet Servcom SRL.Apreciind ca situatia este cum nu se poate mai paguboasa pentru Metrorex, inca din prima jumatate a acestui an, ministrul demisionar al Transporturilor, Lucian Sova, a declarat ca asocierea cu sindomet Servcom SRL trebuie sa inceteze. In consecinta, contractul care da societatii dreptul de a lua bani de pe urma spatiilor comerciale din subterant nu va mai fi prelungit, in toamna, spunea Sova.Anterior, Ion Radoi, liderul USLM, a sustinut pentru Ziare.com ca sumele incasate din acele chirii - care se ridica la milioane de lei anual - sunt folosite in "scopuri sociale".In aceste conditii, nici nu se pune problema ca sindicatul sa renunte la banii din chirii. Ca sa se asigure ca nu isi pierde dreptul la acesti bani, USLM a deschis si un proces, la Tribunalul Bucuresti, in care primul termen a fost, fixat, insa, abia pentru data de 15 ianuarie 2019.Pe 26 noiembrie, contractul dintre Metrorex SA si Sindomet Servcom SRL privind spatiile comerciale a incetat si n-a mai fost reinnoit. In consecinta, potrivit directorului executiv al Metrorex SA, Dumitru Sodolescu, in dimineata zilei de 27 noiembrie, a inceput debransarea de la utilitati - adica de la electricitate si apa curenta - a spatiilor comerciale din subteran."Debransarea de la utilitati a inceput cu magazinele din statiile Victoriei 1 si Victoriei 2 si continua. In conditiile in care se lucreaza in paralel, estimam ca pana la finele zilei, actiunile de debransare se pot incheia.In aceste conditii, ne asteptam ca cei care ocupa spatiile sa se re ...citeste mai departe despre " Magazinele din statiile de metrou raman de astazi fara lumina si apa. Metrorex incearca sa-i evacueze pe comercianti " pe Ziare.com