Magazinul Bucuresti va fi demolat - ce o sa se construiasca in loc

Cladirea a apartinut intial familiei Bunescu si apoi a fost cumparata de Marian Vanghelie, dar dupa cativa ani a fost retrocedata proprietarilor de drept. In 2013, doi olandezi au cumparat cladirea cu patru milioane de euro, arata Pro TV Magazinul va fi demolat pana in luna decembrie si apoi, in urmatorii, doi ani va fi construita o alta cladire in loc, care va fi tot magazin."Am inceput lucrarile acum o luna si jumatate, o sa renastem brandul Magazinului Bucuresti. Am cumparat mai multe cladiri in zona si pe masura ce primim avize le readucem la viata", a declarat Radu Moldoveanu, reprezentantul investitorilor straini."Se va ridica de la zero o alta cladire la aceeasi inaltime si se pastreaza elemntele arhitecturale de fatada. Va fi o cladire care va mai dura inca 100 de ani, pentru ca aceasta nu cred ca mai rezista la un cutremur mai mare"⁣, a spus Silvestru Florian, directorul firmei de constructii.Intrarea in cladire se va face pe usi rotative, asa cum era si in vechiul Magazin Bucuresti. Vor exista sase etaje cu magazine, iar la ultimul etaj va fi un restaurant.Noul magazin se va numi tot Bucuresti."Vor fi diverse elemente interesante, un lift panoramic in interior. N-o sa fie acel magazin de tip vechi etaj cu etaj sau un lift in coltul cladirii. Va fi brandul Bucuresti, va scrie mare la parterul cladirii", explica arhitectul Mario Kuibus, arhitect proiect.Proprietarii au vrut neparat sa pastreze mozaicul din pardoseala vechiului magazin si sa il reconditioneze.In total, costul lucrarilor va ajunge la sase milioane de euro.