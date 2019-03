Anuntul a fost postat pe Facebook de magistratul Veronica Sirbu, de la Judecatoria Sectorului 4 si de procurorul DNA, Alexandra Carmen Lancranjan.Citeste si: Danilet: Am ales 30 de judecatori si procurori care merg sa vorbeasca cu TimmermansPotrivit organizatorilor acestui protest, sistemul de justitie si cetatenii au nevoie de stabilitate si de cooperare loiala intre decidenti si beneficiari, "nu de masuri controversate, luate in graba, improvizat, cu periclitarea independentei justitiei si a principiilor esentiale statului de drept.""Totodata, Sectia pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie este o institutie de natura sa creeze incertitudine in sistemul judiciar si care a fost infiintata fara o consultare reala a magistratilor"."Din contra, un numar de aproximativ 4.000 de magistrati in mod individual, cat si plenul CSM, au emis opinii si avize negative fata de legea de infiintare a acestei sectii, in timp ce organismele internationale si-au exprimat, de asemenea, in repetate randuri, dezacordul cu privire la functionarea acesteia", se arata in textul anuntului de protest.Potrivit acestuia, Romania este un stat membru al Uniunii Europene, iar crearea unui parchet paralel de investigare a magistratilor nu este in acord cu valorile europene de independenta si impartialitate a Justitiei, conchid magistratii.I.S. ...citeste mai departe despre " Magistratii anunta un nou protest, luni, pe treptele Palatului de Justitie si cer abrogarea integrala a OUG 7 " pe Ziare.com