Magistratii continua protestele: Cer abrogarea OUG privind sectia Adinei Florea si numirea sefilor Inspectiei Judiciare

Asociatia "Forumul Judecatorilor din Romania", Asociatia "Miscarea pentru Apararea Statutului Procurorilor" si Asociatia "Initiativa pentru Justitie" considera ca ultima propunere de modificare a OUG nr. 7/2019, anuntata de Tudorel Toader, ignora voturile a mii de magistrati, exprimate in cadrul adunarilor generale ale instantelor judecatoresti si parchetelor, se arata intr-un comunicat de presa remis luni Ziare.com.Citeste si: Prevederile nocive care au ramas in OUG 7/2019, dupa modificarile propuse de Tudorel ToaderAsta dupa ce adunarile generale ale magistratilor au votat in sensul luarii de masuri pozitive de natura legislativa sau administrativa, pentru suspendarea imediata a punerii in aplicare a dispozitiilor din Legile Justitiei si ordonantele de urgenta subsecvente, criticate de Comisia Europeana, Comisia de la Venetia si GRECO, revizuirea acestor acte normative, dupa o reala consultare a sistemului judiciar.Solicitarile magistratilorPentru ca starea de protest din magistratura sa inceteze, respectiv pentru a se dovedi o diligenta in punerea in aplicare a recomandarilor MCV, GRECO si Comisiei de la Venetia, cele trei asociatii cer ca Guvernul sa ia masuri imediate."Guvernul Romaniei ar trebui sa elimine limitarile adoptate cu privire la libertatea de exprimare a judecatorilor si procurorilor si sa abroge dispozitiile referitoare la infiintarea Sectiei speciale pentru investigarea infractiunilor comise de magistrati, cu o competenta exclusiva care nu mai exista in cazul niciunei alte categorii socio-profesionale", mai arata comunicatul de presa.De asemenea, Guvernul Romaniei ar trebui sa renunte imediat si pe termen lung (nu doar pentru anul 2019) la dispozitiile care prevad dublarea perioadei de pregatire in cadrul Institutului National al Magistraturii si la cele care elimina meritocratia in magistratura, promovarea efectiva la instantele si parchetele superioare urmand a se face numai pe baza meritocratica, inclusiv si mai ales la Inalta Curte de Casatie si Justitie."De asemenea, Guvernul Romaniei ar trebui sa abroge imediat O.U.G. nr. 77/2018, precum si