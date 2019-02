Magistratii critica OUG adoptata de Guvernul Dancila: Justitia romana, in stare de dezastru, expusa unor experimente fara sfarsit

Magistratii reclama faptul ca modificarile s-au facut "fara asigurarea transparentei decizionale in modificarea legislativa propusa si fara a exista avizul Consiliului Superior al Magistraturii, garantul constitutional al independentei justitiei, aviz a carui comunicare nu a fost asteptata o perioada rezonabila".Iata principalele obisctii ridicate de asociatiile magistratilorLegiferarea, criticabila de la prima vedere pentru nesocotirea grava si nescuzabila a principiilor constitutionale [art.1 alin. (5) si ale art.1 alin. (3) din Constitutie], a tehnicii legislative si a previzibilitatii legii, poate pune in pericol insurmontabil statul de drept si independenta magistraturii din Romania.Mai mult, posibilitatea executivului de a guverna prin ordonante de urgenta trebuie sa fie justificata de existenta unor situatii exceptionale, care impun adoptarea unor reglementari urgente, in caz contrar putandu-se vorbi despre o imixtiune nepermisa in competenta legislativa a Parlamentului, incalcandu-se principiul separatiei puterilor in stat.Prin Decizia nr. 421 din 9 mai 2007, Curtea Constitutionala a Romaniei a statuat ca urgenta reglementarii nu echivaleaza cu existenta situatiei extraordinare, reglementarea operativa putanduse realiza si pe calea procedurii obisnuite de legiferare. De asemenea, ordonanta de urgenta nu poate contracara o lege adoptata de Parlament si, a contrario, nici macar o propunere legislativa respinsa de Parlament.Totodata, Comisia Europeana pentru Democratie prin Drept a retinut in Avizul adoptat la cea de-a 93-a Sesiune Plenara (Venetia, 14-15 decembrie 2012) faptul ca "folosirea atat de frecventa a ordonantelor de urgenta este un motiv de ingrijorare", iar "utilizarea aproape constant a ordonantelor de urgenta ale Guvernului nu reprezinta cea mai adecvata metoda" pentru adoptarea fara intarziere a unor reglementari.Utilizarea ordonantelor de urgenta pentru a corela dispozitii din legi votate in cursul anului 2018, fara dezbateri parlamentare autentice, fara a tine seama de punctul de vedere exprimat de peste 90% din adunarile generale ale instantelor judecatoresti si ale parchetelor de pe langa acestea, ignorand total ...citeste mai departe despre " Magistratii critica OUG adoptata de Guvernul Dancila: Justitia romana, in stare de dezastru, expusa unor experimente fara sfarsit " pe Ziare.com