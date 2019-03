Magistratii romani sesizeaza pentru a patra oara CJUE cu intrebari privind MCV si sectia Adinei Florea

Pana in prezent, trei instante romanesti, Tribunalul Olt, Curtea de Apel Pitesti si Curtea de Apel Bucuresti, au sesizat CJUE cu privire la rolul MCV si au trimis 12 intrebari la instanta europeana.Acestea privesc modificarile legislative aduse Legilor Justitiei de coalitia PSD-ALDE. In esenta, CJUE trebuie sa lamureasca situatia privind infiintarea Sectiei pentru investigarea magistratulor si numirea provizorie a sefilor Inspectiei Judiciare prin intermediul unei ordonante de urgenta.Potrivit minutei Curtii de Apel Brasov, instanta a trimis alte 5 intrebari la CJUE."In baza art. 19 alin. 3 lit. b TUE rap. la art. 267 TFUE sesizeaza Curtea de Justitie a Uniunii Europene cu cererea de pronuntare a unei hotarari preliminare cu privire la urmatoarele intrebari:1. Mecanismul de cooperare si de verificare (MCV), instituit potrivit Deciziei 2006/928/CE a Comisiei Europene din 13 decembrie 2006, trebuie considerat un act adoptat de o institutie a Uniunii Europene, in sensul articolului 267 TFUE, care poate fi supus interpretarii Curtii de Justitie a Uniunii Europene?2. Cerintele formulate in rapoartele intocmite in cadrul acestui Mecanism au caracter obligatoriu pentru statul roman, in special (dar nu numai) in ceea ce priveste necesitatea ca modificarile legislative vizand organizarea si functionarea sistemului judiciar sa fie realizate in acord cu concluziile MCV-ului, recomandarile formulate de Comisia de la Venetia si de Grupul de state impotriva coruptiei al Consiliului Europei (GRECO)?3. Articolul 2 corelat si cu art. 4 alin. 3 din Tratatul privind Uniunea Europeana trebuie interpretate in sensul ca in cadrul obligatiei statului membru de a respecta principiile statului de drept se inscrie si necesitatea ca Romania sa respecte cerintele impuse prin rapoartele din cadrul Mecanismului de Cooperare si de verificare (MCV), instituit potrivit Deciziei nr.2006/928/CE a Comisiei Europene din 13 decembrie 2006?4. Principiul independentei judecatorilor, consacrat de articolul 19 alineatul (1) al doilea paragraf TUE si de articolul 47 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, astfel cum a fost interpretat prin juri ...citeste mai departe despre " Magistratii romani sesizeaza pentru a patra oara CJUE cu intrebari privind MCV si sectia Adinei Florea " pe Ziare.com