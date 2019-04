Magistratii spun ca modificarile Codurilor Penale ii scapa pe infractori: O lipsa totala de interes in ce priveste victimele

Acesta este punctul de vedere al asociatiilor Forumul Judecatorilor din Romania si Miscarea pentru Apararea Statutului Procurorilor in cazul modificarilor legislative, potrivit unui comunicat transmis Ziare.com.Magistratii sustin ca Guvernul si Parlamentul nu iau masuri pentru functionarea instantelor si parchetelor, dar ca blocheaza anchetele."Avand in vedere ca puterea legislativa si puterea executiva nu iau nicio masura privind dimensionarea si cresterea capacitatii logistice a sistemului judiciar, desi tehnologizarea, informatizarea si dimensionarea schemelor de personal sunt atributul lor exclusiv singurul efect pe care aceste dispozitii il vor avea va fi imposibilitatea solutionarii cauzelor complexe aflate fie in urmarire penala fie in faza de judecata la acest moment", sustin magistratii.Citeste si: Modificarea Codurilor Penale a trecut si de deputati, in procedura de urgenta: "Astazi, hotia a castigat in Parlament!""Nu au legatura cu deciziile CCR"Din analiza modificarilor Codului penal, magistratii au constatat ca in mare parte acestea nu au nicio legatura cu deciziile pronuntate de Curtea Constitutionala, "fiind insa o schimbare drastica si nejustificata a modului in care legiuitorul intelege sa creioneze politica penala a statului, cu un accent pronuntat spre evitarea tragerii la raspundere penala a persoanelor care au savarsit infractiuni si cu o lipsa totala de interes in ceea ce priveste interesul general si situatia victimelor".Modificarile scandaloaseMagistratii subliniaza ca ca nicio decizie a Curtii Constitutionale si nicio modificare obiectiva in ceea ce priveste sistemul de drept penal sau fenomenul infractional la nivel national nu justifica adoptarea unor modificari care duc la atenuarea sau eliminarea raspunderii penale.Ei au prezentat o lista cu aceste modificari."- Diminuarea sporurilor de pedeapsa si a regulilor de aplicare a acestora in cazul concursului de infractiuni.- Abrogarea unor infractiuni precum neglijenta in serviciu, forma agravanta de la abuzul in serviciu sau unele forme ale infractiunii de nerespectarea regimului armelor si munitiilor....citeste mai departe despre " Magistratii spun ca modificarile Codurilor Penale ii scapa pe infractori: O lipsa totala de interes in ce priveste victimele " pe Ziare.com