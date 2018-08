Magistratii strang randurile in jurul lui Augustin Lazar: 200 de procurori, judecatori si auditori il invita la dialog pe Tudorel Toader

Intr-o scrisoare deschisa adresata joi ministrului Justitiei, cei 181 de judecatori si procurori, impreuna cu cei 29 de auditori de justitie semnatari subliniaza ca au luat act cu ingrijorare de afirmatiile lui Tudorel Toader "privitoare la activitatea magistratilor si la indepartarea Ministerului Public de la rolul sau constitutional"."Pe aceasta cale, procurorii semnatari ai prezentei scrisori isi exprima sustinerea fata de Procurorul General al PICCJ, domnul Augustin Lazar, precum si fata de pozitia Sectiei pentru procurori din cadrul CSM, raportat la deserviciile pe care afirmatii neinspirate cu privire la activitatea intregului Minister Public le pot aduce sistemului de justitie, in ansamblul sau.Judecatorii si procurorii semnatari subliniaza ca afirmatiile privitoare la sistemul judiciar, emise de Ministrul Justitiei, pot aduce prejudicii societatii in general, atat pe plan intern, cat si la nivel international. Consideram ca, in contextul desfasurarii unor anchete penale importante si cu puternic impact social, pozitia actorilor oficiali trebuie sa fie una echilibrata si responsabila", se arata in documentul asumat de Antonia Diaconu, procuror la Parchetul Pitesti si transmis redactiei Ziare.com.Semnatarii scrisorii mai subliniaza faptul ca, in ciuda presiunilor constante exercitate in ultimul an de unii politicieni si reprezentanti ai media, magistratii urmaresc in continuare acelasi unic scop: aflarea adevarului si protejarea drepturilor cetatenilor."Avand in vedere contextul actual, interesul sporit al opiniei publice in ceea ce priveste functionarea sistemului judiciar si activitatea derulata de Ministerul Public in dosare complexe, va adresam oficial invitatia de a purta un dialog juridic constructiv cu semnatarii prezentei scrisori, in speranta ca un dialog intre persoane de buna-credinta si cu solide cunostinte juridice poate constitui un mijloc de a gasi solutia optima pentru un sistem judiciar in slujba cetatenilor", se mai arata in documentul citat, cei 200 de oameni ai legii exprimandu-si disponibilitatea de a discuta cu Tudorel Toader, prin reprezentanti desemnati, in cadrul unei intalniri oficiale care ar putea sa a ...citeste mai departe despre " Magistratii strang randurile in jurul lui Augustin Lazar: 200 de procurori, judecatori si auditori il invita la dialog pe Tudorel Toader " pe Ziare.com