Mai multe companii aeriene isi suspenda cursele in spatiile aeriene ale Irakului si Iranului

Agentia Federala americana a Aviatiei (FAA) a interzis inca de marti seara avioanelor civile americane sa survoleze Irakul, Iranul si Golful Persic, in urma unor atacuri."Ca masura de precautie si inca de la anuntarea unor atacuri aeriene, Air France a hotarat sa suspende pana la noi ordine orice survolare a spatiilor aeriene iranian si irakian", a anuntat un purtator de cuvant al companiei aeriene contactat de AFP."Planurile de zbor sunt ajustate in timp real, in functie de deciziile autoritatilor franceze si regionale, peste tot in lume, pentru asigurarea celui mai inalt nivel de securitate zborurilor", a adaugat el.Compania olandeza KLM, care face parte din acelasi grup, a aplicat acelasi principiu al precautiei."Toate zborurile catre diverse destinatii din Asia de Sud-Est si din Orientul Mijlociu vor fi asigurate pe rute alternative", a declarat un purtator de cuvant KLM pentru AFP.Lufthansa a anulat mai intai un zbor zilnic catre Teheran, dupa care si-a suspendat, la randul sau, survolarile Iranului si Irakului.Compania nationala poloneza LOT isi trimite pe rute ocolitoare zborurile catre India, Singapore, Sri Lanka si Thailanda, fara ca orele sau durata zborurilor sa fie afectate.Aceste schimbari de ruta intervin dupa ce Iranul a lansat 22 de rachete asupra bazelor de la Ain al-Assad si Erbil, in Irak, folosite de armata americana, ca represalii fata de atacul american in care a fost asasinat vineri, la Bagdad, generalul iranian Qasem Soleimani.Anulari si ocoliriIn Orientul Mijlociu, Emiratele Arabe Unite (EAU) si-au anulat zborurile catre Bagdad. Compania low-cost Flydubai si-a mentinut insa legaturile catre Basra si Najaf, in sudul Irakului.Numeroase companii din regiune si-au suspendat deja zborurile catre irak de mai multe zile, dupa asasinarea generalului Soleimani - Bahrein Airways sau Kuwait Airways.EgyptAir si-a suspendat de marti zborurile catre Bagdad, pe o perioada de trei zile.Companii asiatice au procedat la fel.Singapore Airlines isi deviaza zborurile deasupra Iranului, Malaysia Airlines si-a schimbat ruta zborurilor intre Londra, Jeddah si Medina, tot pentru a evita spatiul aerian iranian.Vietnam Airlines a anunta ...citeste mai departe despre " Mai multe companii aeriene isi suspenda cursele in spatiile aeriene ale Irakului si Iranului " pe Ziare.com