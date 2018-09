Mai multe hipermarketuri din Bucuresti au fost amendate de Protectia Consumatorului - principala problema este inducerea in eroare a clientului

"Incepand cu data de 3 iulie 2018, comisarii din cadrul Comisariatului Regional pentru Protectia Consumatorilor Regiunea Bucuresti-Ilfov au desfasurat 43 de actiuni de control, in vederea verificarii respectarii drepturilor si intereselor consumatorilor, conform legislatiei din domeniul protectiei consumatorilor, in retelele de hipermarketuri", se scrie intr-un comunicat de presa al ANPC.In urma verificarilor, au fost aplicate un numar de 43 de sanctiuni contraventionale in valoare totala de 632.000 lei si 2 avertismente si au fost emise 36 de decizii de incetare imediata a practicilor comerciale incorecte conform Legii 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comerciantilor in relatia cu consumatorii si armonizarea reglementarilor cu legislatia europeana privind protectia consumatorilor, republicata."A fost dispusa oprirea definitiva de la comercializare a cantitatii de 1.321 kg produse alimentare in valoare de 17.881 lei si 37.592 litri apa plata si minerala si bauturi racoritoare in valoare de 37.591 lei si oprirea temporara de la comercializare a cantitatii de 656 kg, in valoare de 16.282 lei si 89 bucati, in valoare de 624 lei produse nealimentare", se mai mentioneaza in documentul citat.Ce probleme au constatat inspectorii ANPCUna dintre principalele deficiente constatate a fost comercializare de produse cu denumirea incorecta in raport cu ingredientele declarate pe etichetele de produs, "ceea ce inducea in eroare consumatorul mediu asupra principalelor caracteristici ale produselor, influentandu-l in deciziile de efectuare a achizitionarii unor astfel de produse", au subliniat reprezentantii ANPC.In plus, alta deficienta importanta descoperita de comisarii ANPC a fost comercializare de produse alimentare ambalate recantarite in cadrul unitatii, cu declararea unei cantitati nete mai mari decat cea stabilita de producator, "ducand implicit la plata suplimentara pentru consummator si respectiv comercializarea de produse alimentare ambalate cu gramaj declarat la care, in urma cantaririi, s-a constatat nerespectarea acestuia", precizeaza reprezentantii Autoritatii.De asemenea, s-a constatat comercializare de suplimente alimentare sub forma d ...citeste mai departe despre " Mai multe hipermarketuri din Bucuresti au fost amendate de Protectia Consumatorului - principala problema este inducerea in eroare a clientului " pe Ziare.com