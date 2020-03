Aceasta politica nu este una aplicata la nivel national, in Regatul Unit. Dimpotriva, statul le-a dat mana libera magazinelor sa decida cum sa le vina in ajutor clientilor, in functie de nevoile specifice ale acestora.Iar una dintre marile probleme ale magazinelor era ca parte dintre clienti - unii dintre ei varstnici - cumparau in exces produse si le stocau acasa. Asta, tocmai ca sa vina mai rar la magazin si sa nu riste sa ia coronavirus de la ceilalti clienti.In conditiile in care varstnicii sunt cei mai expusi, unele magazine au decis sa deschida mai devreme, special pentru ei, potrivit BBC. Printre aceste magazine se numara si Centrul comercial Kennedy.Directorul acestui centru comercial, Danny Burke, a explicat pentru BBC ca ideea i-a venit de pe retelele de socializare. Burke spune ca ii roaga pe clienti sa respecte politica magazinului si sa le dea intaietate la cumparaturi varstnicilor. Dar ca in niciun caz nu va sta la intrarea in magazin cineva care sa selecteze clientii, in functie de varsta.Alti manageri de magazine sunt, insa, ceva mai hotarati. Spre exemplu, Cassey Abbott care detine un magazin Food Warehouse - parte dintr-o retea nationala de magazine - a anuntat ca va deschide mai devreme pentru varstnici.Intr-un mesaj postat pe o retea de socializare. Abbott a transmis ca decizia nu apartine companiei, ci e doar a sa, valabila pentru magazinul sau din Thanet. In plus, managerul spune ca in ora suplimentara de functionare va lasa doar varstnicii sa intre, pentru a le asigura un climant mai linistit si mai sigur la cumparaturi.Urmareste LIVE cele mai noi informatii despre criza provocata de coronavirus in Romania si in lume ...citeste mai departe despre " Mai multe magazine din Marea Britanie deschid devreme doar pentru varstnicii care se feresc de coronavirus " pe Ziare.com