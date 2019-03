Mai multe ONG-uri au reusit sa blocheze constructia unor blocuri de lux in cartierul Floreasca

Asociatiile Salvati Bucurestiul si SOS Orasul au anuntat ca au reusit, cu sprijinul altor ONG-uri si al bucurestenilor, sa opreasca, pentru moment, constructia unor blocuri uriase, in apropierea Parcului Floreasca.Unul dintre blocuri ar fi urmat sa aiba 15 etaje, altul 16 etaje, in vreme ce al treilea ar fi ajuns la nu mai putin de 18 etaje. In plus, fiecare dintre aceste blocuri este prevazut, in proiect, cu cate trei subsoluri. Beneficiarul proiectului este firma SC One Mircea Eliade Properties.Buna parte din Hala Ford din apropiere ar fi urmat sa fie transformata in hypermarket Auchan, care sa deserveasca zona.Detalii despre supendare acestui proiect cu o valoare estimata de circa 100 de milioane de euro a oferit vicepresedintele Asociatiei Salvati Bucurestiul, Nicusor Dan."Oamenii din zona s-au adresat institutiilor care ar fi trebuit sa intervina, in acest caz. Nu i-a ascultat nimeni. Asa ca, pentru a-i ajuta, am deschis noi 3 actiuni in instanta. Mai exact, am atacat: Planul Urbanistic Zonal (PUZ), dat in mandatul lui Oprescu si acordul de mediu emis la finele lui 2017. De asemenea, am atacat autorizatia de construire, emisa la inceputul lui 2018, in mandatul Gabrielei Firea", a spus Nicusor Dan.Acesta a mai declarat ca actele prezentau mai multe probleme, astfel incat instanta a decis sa le suspenda pana cand se va judeca actiunea de anulare a documentatiei, inaintata tot de ONG-uri."In esenta, documentele prevedeau ca densitatea construita se mareste, aici, de 6 ori. Or, legea permite doar o marire cu 20% a acestei densitati construite.In plus, se ridicau si probleme de trafic, de vreme ce in jur de 1.200 de masini in plus ar fi urmat sa vina aici, zilnic. Ce-i drept, acordul de mediu prevede luarea unor masuri privind imbunatatirea traficului, cum ar fi largirea intersectiei dintre strazile Mircea Eliade si Radu Beller.Dar, de fapt, investitorul nu are nicio responsabilitate sa faca aceste lucrari. In plus, ca sa maresti intersectia, ar trebui mai intai sa defrisezi o parte din parc. Si nu exista, in momentul de fata, o autorizatie pentru asa ceva. Iar studiu de trafic s-a facut - cum se spune - din pix.In plus, exista prevederi care spun ca o cladire noua n-ar trebui sa duca la marirea nivelului maxim admis de zgomot din zona in care se construieste. Or, aici, ...citeste mai departe despre " Mai multe ONG-uri au reusit sa blocheze constructia unor blocuri de lux in cartierul Floreasca " pe Ziare.com