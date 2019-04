Mai multe ONG-uri cer sa nu fie adoptata ordonanta care schimba regulile la referendum: Nu respecta recomandarile Comisiei de la Venetia

"Proiectul de ordonanta de urgenta prevede calcularea procentului de prezenta necesar pentru validarea referendumului raportat la numarul alegatorilor inscrisi in registrul electoral si nu la numarul alegatorilor inscrisi in listele electorale permanente, cum cere Legea 3/2000.Avand in vedere ca aceasta modificare este categoric de natura a afecta drepturile electorale, in masura in care presupune cresterea semnificativa a cvorumului de prezenta, consideram ca adoptarea ei prin OUG cu mai putin de o luna inaintea scrutinului contravine articolului 115 alin (6) din Constitutia Romaniei si nu respecta recomandarile Codului de bune practici in materie electorala al Comisiei de la Venetia", arata sursa citata.Potrivit reprezentantilor societatii civile, "limitarea practicii modificarii legislatiei electorale prin ordonante de urgenta doar la prevederi menite sa faciliteze organizarea si sa contribuie la buna desfasurare a procesului electoral este o recomandare de lunga durata a organizatiilor societatii civile".Recomandari similare si la alegerile trecuteAcestia remarca faptul ca recomandari similare au fost formulate in rapoartele observatorilor internationali ai Oficiului pentru Institutii Democratice si Drepturile Omului (ODIHR) din 2004, 2009 si 2012."In conditiile in care la referendumul precedent conditiile de desfasurare au fost modificate prin OUG in asa fel incat sa faciliteze atingerea pragului de prezenta, iar prevederile proiectului de OUG aflat in dezbatere publica in prezent sunt de natura a ingreuna atingerea aceluiasi prag, consideram ca s-a ajuns la practica inacceptabila a modificarii legislatiei electorale prin OUG la fiecare scrutin in functie de interese politice de moment", precizeaza semnatarii.Totodata, acestia considera ca "prevederea care interzice autoritatilor publice sa se pronunte in favoarea sau in defavoarea problemei supuse referendumului este excesiva si contravine unei recomandari a Codului de bune practici in materie de referendum al Comisiei de la Venetia".Cer sa nu fie adop ...citeste mai departe despre " Mai multe ONG-uri cer sa nu fie adoptata ordonanta care schimba regulile la referendum: Nu respecta recomandarile Comisiei de la Venetia " pe Ziare.com