Mai multe organizatii civice cer DIICOT sa verifice afirmatiile lui Dragnea referitoare la tentativa de omor

Semnatarii documentului afirma ca este de notorietate faptul ca nu-l simpatizeaza pe presedintele Camerei Deputatilor pe care-l suspecteaza de coruptie, dar, daca afirmatiile acestuia nu sunt "o fabricatie politicianista de prost gust", este un atac terorist la adresa Romaniei.Mai multe organizatii civice au transmis, joi, procurorului sef al DIICOT un document intitulat "Denunt privind tentativa de atentat impotriva presedintelui Camerei Deputatilor", in care reiau afirmatiile facute de Liviu Dragnea la Antena 3 si afirma ca, avand in vedere importanta functiei pe care acesta o ocupa, afirmatiile trebuie verificate."Cand discutam de o persoana care prezideaza camera inferioara a Parlamentului Romaniei, care are vocatia de a asigura interimar sefia statului si care reprezinta Romania in afaceri europene si in relatiile internationale, conform diferitelor norme si cutume aplicabile in materie de diplomatie parlamentara (...) nu putem lasa strict la latitudinea domnului Liviu Dragnea daca depune sau nu plangere penala. Domnia sa reclama, oricum, o tentativa de omor fapta care urmarirea penala nu se pune in miscare la plangerea prealabila a partii vatamate", se arata in document.Semnatarii acestuia precizeaza ca, desi nu-l simpatizeaza pe Liviu Dragnnea, ceea ce a reclamat este grav si trebuie verificat."Este un fapt de notorietate ca organizatiile si grupurile civice pe care le reprezentam nu il simpatizeaza pe domnul Liviu Dragnea. Dimpotriva, inca din ianuarie 2017 ne opunem cu consecventa politicilor in materie de legislatie penala si de legislatie a justitiei pe care le promoveaza domnia sa si cu ceilalti membri ai coalitiei majoritare din Parlamentul Romaniei, il suspendam de numeroase acte de coruptie si, de asemenea, de a fi direct responsabil ca instigator pentru represiunea brutala a adunarii de protest de la Bucuresti din 10 august 2018.Dar, aici nu discutam de domnul Liviu Dragnea, ci de o potentiala amenintare si chiar de o presupusa tentativa de atentat la adresa presedintelui Camerei Deputatilor, deci de un atac terorist la adresa Romaniei", se mai arata in document.Organizatiile cer inceperea urmaririi penale in rem pentru comiterea faptei de "atentat care pune in pericol siguranta na ...citeste mai departe despre " Mai multe organizatii civice cer DIICOT sa verifice afirmatiile lui Dragnea referitoare la tentativa de omor " pe Ziare.com