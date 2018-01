Mai multe organizatii civice ii cer lui Iohannis sa nu accepte propunerea PSD pentru functia de premier

Intr-un comunicat de presa al miscarii civice Initiativa Romania remis Ziare.com, organizatiile semnatare isi exprima pozitia fata de "criza politica generata de PSD"."Solicitam Presedintelui Romaniei Klaus Iohannis sa desemneze un alt candidat decat propunerea coalitiei PSD-ALDE pentru functia de Prim-ministru al Guvernului Romaniei si doar sub rezerva asumarii publice de catre acesta a respectarii depline a principiilor democratice si ale statului de drept", se arata in comunicat.De asemenea, se solicita colaborarea partidelor politice si actorilor civici pentru a identifica o solutie "programatica si politica coerenta la fundatura democratica si economica in care ne-a adus un an de pseudoguvernare PSD-ALDE".Reactia vine dupa ce social-democratii si-au schimbat al doilea premier intr-un an. Decizia a fost luata in sedinta Comitetului Executiv (CEx) de luni, convocat pentru a fi transat conflictul izbucnit la varful partidului, dupa ce Mihai Tudose a acuzat-o pe Carmen Dan, ministrul de Interne, ca l-a mintit.Asociatia reaminteste totodata ca sambata, 20 ianurie, incepand cu ora 18:00 se va desfasura un mega-miting in Piata Universitatii din Capitala, pentru a cere:"Autoritatilor competente (Guvern, CCR si Presedintia Romaniei) sa ceara un punct de vedere Comisiei de la Venetia in legatura cu modificarile adoptate de Parlament la legile Justitiei inainte de o decizie a Curtii Constitutionale in legatura cu acestea si de o eventuala reexaminare a acestora in Parlamentul Romaniei;Respingerea in Parlament a tuturor propunerilor actuale de modificare a legislatiei penale, care urmaresc slabirea luptei anticoruptie, reducerea pedepselor sau dezincriminarea unor infractiuni".In comunicat se precizeaza ca singura solutie responsabila este "sa nu mai dam pentru a treia oara pe mana unei gasti iresponsabile viitorul tarii si al fiecaruia dintre noi".Grupurile semnatare sunt: #activAG Pitesti, Actiunea Civica Galati, Alba Iulia Civica, Asociatia Aradul Civic, Asociatia Civica ProFest, CIVICA Iasi, Comunitatea Curatam Galatiul, Coruptia Ucide, Diaspora Franta solidara cu Romania, Geeks for Democracy, Grupul civic #Insist, Initiativa Romania, Initiativa Timisoara (federatie civica formata din Activ Civic, ACUMA, Organizatia Studentilor din Universitatea Timisoara OSUT, Yacht Clu ...citeste mai departe despre " Mai multe organizatii civice ii cer lui Iohannis sa nu accepte propunerea PSD pentru functia de premier " pe Ziare.com