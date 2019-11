Mai multe tari solicita UE o taxa eco pentru aviatie: Cat s-ar scumpi biletele de avion

Astfel se doreste "neutralizarea emisiilor nocive generate de aeronave", potrivit Forbes.Intr-o declaratie comuna, ministrii de Finante ai tarilor mentionate au solicitat Comisiei Europene sa introduca o masura pentru a "compensa" emisiile de CO2 ale avioanelor."Consideram ca o coordonare a preturilor ar putea asigura ca cel care polueaza plateste un pret mai mare pentru utilizarea respectivului transport aerian", se arata in comunicat."Prin urmare, invitam viitoarea Comisie Europeana sa dezbata preturile din domeniul aviatiei si - de exemplu, sub forma unei taxe de aviatie sau politici similare - sa faca inca un pas in acest sens, luand in considerare sistemele si politicile nationale efective existente, competitivitatea preocuparilor sectorului, pozitia geografica si dezvoltarea infrastructurii de transport in statele membre", potrivit sursei citate.Desi calatoriile aeriene sunt sursa a aproximativ 2,5% din emisiile globale de dioxid de carbon, pretul unui zbor este considerat scazut in comparatie cu alte mijloace de transport.Dintre statele membre ale UE, doar sase au introdus o astfel de taxa pentru aviatie, sub forma unei suprataxe la biletele celor care zboara intern."Initiativa privind o taxa a aviatiei europene este un prim pas foarte binevenit catre remedierea acestei probleme a emisiilor de carbon", a declarat Gilles Dufrasne, responsabilul politic al unui ONG.Olanda nu a precizat o forma in care ar prefera sa fie introdusa aceasta taxa, dar Guvernul a elaborat o propunere de impozitare a aviatiei nationale.Companiile pot decide singure daca vor pasa povara taxei clientilor lor. In trecut, Olanda a impus o taxa similara in 2008, dar la care s-a renuntat un an mai tarziu, pentru ca pasagerii au inceput sa aleaga aeroporturi din Belgia si Germania.Frans Timmermans (Olanda), care in noua Comisie Europeana va coordona activitatea privind Pactul ecologic european si va gestiona si politicile climatice, a spus ca va reveni asupra acestui subiect imediat cum isi va prelua mandatul, spera el pana pe 20 decembrie.In declaratie se arata ca o astfel de taxa ar putea duce la o crestere de 10% a pretului mediu al biletelor de avion si o scadere cu 11% a cererii, dar, pe de alta parte, emisiile de CO2 ar scadea c ...citeste mai departe despre " Mai multe tari solicita UE o taxa eco pentru aviatie: Cat s-ar scumpi biletele de avion " pe Ziare.com