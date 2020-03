"Au plecat cu feribotul in Grecia si din Grecia au venit la Giurgiu, prin Bulgaria, au vrut sa traverseze punctul de trecere al frontierei Giurgiu. Sunt 21 de pasageri, toti in carantina", a spus Marcel Vela, ministru de Interne.Autoritatile fac apel la responsabilitate si avertizeaza ca romanii care mint cu privire la locul din care se intorc in tara vor raspunde penal.In prezent, persoanele care vin din zonele de focar cu coronavirus intra automat in izolare la domiciliu sau in carantina.Numarul de cazuri cu coronavirus in Romania a ajuns la 28.Marti, premierul interimar Ludovic Orban i-a cerut ministrului de Interne, Marcel Vela, sa se asigure ca Politia de Frontiera va fi mult mai vigilenta la toate punctele de intrare in tara. ...citeste mai departe despre " Mai multi romani au intrat in Romania prin Grecia, pentru a-si ascunde sederea in Italia " pe Ziare.com