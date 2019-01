MAI vrea sa interzica folosirea oricarui gadget la volan. Si biciclistii vor fi amendati

Potrivit unui comunicat de presa remis vineri Ziare.com, "Ministerul Afacerilor Interne supune dezbaterii publice proiectul de Lege pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice".Astfel, va fi interzisa tinerea in mana sau folosirea in orice mod a oricarui dispozitiv cu functii de inregistrare."Prin prezentul proiect de act normativ se propune:Interzicerea, in timpul mersului, a tinerii in mana sau folosirii cu mainile in orice mod nu numai a telefonului mobil, ci si a oricarui dispozitiv mobil prevazut cu functia de inregistrare ori redare text, foto sau video (ex. tablete) ", se arata in document.In plus, pentru nerespectarea acestei norme, se introduce o noua sanctiune de 9-20 puncte-amenda (clasa a IV a) si 6 puncte de penalizare."Sanctiunea cu amenda va fi aplicata si conducatorilor de vehicule pentru care nu este prevazuta obligativitatea detinerii permisului de conducere (ex. biciclisti) ", precizeaza ministerul.Masura este luata avand in vedere pericolul acestei fapte, conform sursei citate. Pe langa amenda, permisul soferului va fi suspendat 30 de zile."Avand in vedere gradul de pericol al faptei de a utiliza telefonul mobil, sau orice alt dispozitiv mobil prevazut cu functia de inregistrare ori redare text, foto sau video, in alte conditii decat cele permise, a fost introdus un mecanism mai aspru de sanctionare pentru situatia in care concomitent cu aceasta fapta este incalcata o alta regula privind circulatia vehiculelor.Astfel, pe langa amenda se va aplica sanctiunea contraventionala complementara a suspendarii dreptului de a conduce pentru o perioada de 30 de zile pentru conducatorii de autovehicule", mai prevede proiectul de lege.Noile modificari legislative vor intra in vigoare in termen de 60 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial.Pe perioada celor 60 de zile, politia rutiera din cadrul Politiei Romane va desfasura activitati de informare a participantilor la trafic cu privire la aceste modificari.Citeste si:2 din 3 soferi vorbesc la telefon in timp ce conduc. Riscurile sunt mari, sanctiunile prea miciMAI face campanie impotriva soferilor care transmit live pe Facebook : Moartea va da love! ...citeste mai departe despre " MAI vrea sa interzica folosirea oricarui gadget la volan. Si biciclistii vor fi amendati " pe Ziare.com