Cazan se va afla la comanda Jandarmeriei Bucuresti pentru o perioada de 6 luni, informeaza institutia.In urma cu o saptamana, maiorul Laurentiu Cazan a fost audiat in Comisia de Aparare din Camera Deputatilor, unde a explicat de ce au intervenit violent jandarmii."Referitor la modul violent de interventie, cazurile sunt analizate inclusiv la nivelul Jandarmeriei, este o comisie interna de verificare a interventiei. Sa nu uitam insa ca vorbim de o actiune a restabilirii ordinii pubice. De fiecare data am precizat ca am avut in spatiul public, in Piata Victoriei, actiuni violente fata de fortele de ordine. Progresive.Am ajuns la un moment dat ca nu numai cei doi colegi ai nostri au fost ultragiati, ci si oameni din alte dispozitive raniti. Pana in momentul interventiei, violentele impotriva fortelor de ordine au existat", a mai spus Cazan, pe 21 august."Imi asum tot"Maiorul a aparut si intr-un interviu acordat TVR, la scurt timp dupa violentele din 10 august, unde a declarat ca isi asuma intreaga responsabilitate pentru evenimentele din Piata Victoriei."Nimeni nu a actionat fara ordinul meu. Imi asum tot. (...) Niciun moment nu am scapat de sub control situatia ", a spus acesta, mentionand ca el este cel care a solicitat interventia lui Catalin Paraschiv, "colonelul in alb" care parea ca dirijeaza jandarmii."Consider ca am o datorie fata de oameni care au fost in Piata Victoriei si fata de jandarmii care au actionat acolo sa precizez adevarul, exact ce s-a intamplat, si sunt convinsi ca procurorii de ancheta vor scoate adevarul la lumina", a afirmat Laureantiu Cazan.Comandantul jandarmilor la protestul Diasporei: Interventia a fost oportuna. Imi asum tot, niciun moment nu am scapat de sub control situatiaV.D. ...citeste mai departe despre " Maiorul care a ordonat violentele jandarmilor din 10 august a fost avansat director general al Jandarmeriei Bucuresti " pe Ziare.com