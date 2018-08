Comandantul jandarmilor la protestul Diasporei: Interventia a fost oportuna. Imi asum tot, niciun moment nu am scapat de sub control situatia Update

"Noi nu ne-am dus acolo sa facem rau oamenilor", a spus, la Televiziunea Publica, maiorul Laurentiu Cazan, cel care a coordonat actiunea jandarmilor in Piata Victoriei de vineri seara.Cazan a mentionat ca la protestul de vineri au actionat, in total, aproximativ 1.000 de jandarmi, sub comanda Inspectoratului General, dar a evitat sa spuna, clar, de unde au fost aduse, din tara, efectivele suplimentare."Nu au fost doar din Bucuresti. Pe langa efectivele pe care le-a avut Directia Generala au mai fost efective de la Brigada speciala. Au fost efectivele Brigazii Speciale care sunt structuri specializate in ordine publica. (...) Ei au venit in sprijinul nostru", a afirmat Cazan.Scuze cu jumatate de guraMaiorul - comandant al actiunii jandarmerilor de la protestul Diasporei - si-a cerut scuze fata de manifestantii pasnici, dar a tinut sa adauge ca au fost multe persoane violente - sute - de care oamenii din jur nu s-au delimitat: "Daca sunt persoane care au suferit in mod gratuit in urma interventiei de restabilire a ordinii publice, ne cerem scuze fata de acestia"."De data aceasta, chiar daca am avut un numar mai mare de persoane violente, oamenii nu se mai delimitau", a tinut totusi sa precizeze."Nimeni nu a actionat fara ordinul meu. Imi asum tot. (...) Niciun moment nu am scapat de sub control situatia ", a spus acesta, mentionand ca el este cel care a solicitat interventia lui Catalin Paraschiv, "colonelul in alb" care parea ca dirijeaza jandarmii."Consider ca am o datorie fata de oameni care au fost in Piata Victoriei si fata de jandarmii care au actionat acolo sa precizez adevarul, exact ce s-a intamplat, si sunt convinsi ca procurorii de ancheta vor scoate adevarul la lumina", a afirmat Laureantiu Cazan."De fiecare data imi analizez modul de actiune si de fiecare data am in vedere si rezultatul", a raspuns maiorul, intrebat direct si insistent de moderatoarea TVR Emma Zeicescu, daca a luat in calcul sa demisioneze."Eu consider ca a fost o coordonare foarte buna", a concluzionat Laurentiu Cazan.Totodata, Cazan a precizat ca e o singura arma furata de la jandarmi, in se ...citeste mai departe despre " Comandantul jandarmilor la protestul Diasporei: Interventia a fost oportuna. Imi asum tot, niciun moment nu am scapat de sub control situatia Update " pe Ziare.com