Majorare salariala de 75% pentru angajatii MAI care au copii si trebuie sa vina la serviciu cat scolile sunt inchise

Acestia vor primi insa o majorare salariala, potrivit unui ordin semnat de ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, publicat marti seara in Monitorul Oficial.Pe durata starii de urgenta, scolile sunt inchise, iar unul dintre parinti are dreptul sa primeasca zile libere, in baza Legii nr. 19/2020, insa aceasta lege nu se aplica si celor care fac parte din aparatul de ordine publica al statului.Citeste si: Cine sunt parintii care NU pot beneficia de plata zilelor libere pentru supravegherea copiilor"Prezentul ordin stabileste, la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, categoriile de personal carora, pe perioada starii de urgenta instituite pe teritoriul Romaniei prin Decretul nr. 195/2020, nu li se aplica prevederile Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si masurile necesare acordarii majorarii salariale prevazute deart. 32 alin. (2) din anexa nr. 1 la Decretul nr. 195/2020 si de art. 3^1 din Legea nr. 19/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare majorare salariala," se arata in articolul 1 al actului.Este vorba de o indemnizatie in cuantum de 75% din salariul corespunzator unei zile lucratoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat.Mentiune: Castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale este de 5.429 de lei pentru anul 2020.Pentru exemplificare, in luna martie 2020, valoarea bruta a indemnizatiei zilnice va fi de maxim 185 lei.Prevederile acestui ordin se aplica politistilor, personalului militar si personalului civil incadrat in aparatul central al MAI si in alte 22 de institutii si structuri aflate in subordinea/in cadrul Ministerului Afacerilor Interne: Politia Romana, Jandarmeria Romana, Politia de Frontiera, Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, Inspectoratul General pentru Imigrari, Inspectoratul General de Aviatie al Ministerului Afacerilor Interne.