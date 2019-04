"Este ziua in care sute de mii de oameni de pe intregul continent ies in strada pentru a-si arata increderea in valorile europene", se arata intr-un comunicat remis, vineri, Ziare.com."Nu mai este suficient doar sa votam noi. Ce conteaza acum cel mai mult este sa-i convingem si pe cei care stau acasa, de obicei la alegeri, sa nu o mai faca acum. Europa ne cheama la vot si e momentul sa trimitem in Parlamentul European reprezentanti cu valori pro-occidentale", a declarat Tudor Bradatan, director executiv Declic.Astfel, in fata Guvernului, va fi amplasata o scena pe care vor urca reprezentanti ai societatii civile, activisti, dar si artisti celebri."Partidele ultranationaliste si politicienii autoritari beneficiaza de pe urma prezentei scazute la alegerile din UE. De aceea, trebuie sa motivam cat mai multi oameni sa voteze - pentru o Europa pasnica, fara frica si fara ura! Pentru a spune impreuna 'suntem toti pentru Europa!', va asteptam pe 19 mai in Piata Victoriei", a completat Tudor Bradatan.Declic precizeaza ca evenimentul "Toti pentru Europa" este notificat la Primaria Capitalei.A.G. ...citeste mai departe despre " Manifestatie pe 19 mai in Piata Victoriei: Toti pentru Europa " pe Ziare.com