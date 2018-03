MApN anunta ca Romania este pe primul loc in NATO la alocari bugetare pentru inzestrare

Conform documentului, cheltuielile Romaniei in ceea ce priveste bugetul apararii au crescut semnificativ in 2017, apropiindu-se de pragul de 2 la suta din Produsul Intern Brut.Procentul cheltuit pentru inzestrare situeaza tara noastra pe primul loc in cadrul Aliantei, cu 33 la suta. Tot pe primul loc, Romania se afla si in ceea ce priveste rata cresterii bugetului apararii, comparativ cu anul precedent, precizeaza MApN."Dupa aproape un deceniu, tara noastra a reusit, in 2017, sa contracareze subfinantarea Armatei, a alocat Apararii 2 la suta din PIB si va continua sa faca acest lucru pana in 2026. In baza executiei bugetului pe anul 2017, cheltuielile pentru aparare au fost de 14,764 mld de lei (dintre care, asa cum aratam, 33 la suta au fost directionate pentru achizitii de echipamente majore), adica 1,81 la suta din PIB-ul estimat la momentul aprobarii bugetului, clasand Romania pe locul 6 in cadrul NATO la acest indicator", se arata in comunicatul MApN.Ministerul mentioneaza ca, in anul 2016, bugetul apararii a fost de 11,230 mld lei, in timp ce in 2017 a fost de 16,322 mld lei., cresterea fiind de 5,092 mld lei, adica peste 45 de procente, fiind una dintre cele mai mari cresteri a cheltuielilor pentru aparare."Astfel, se reconfirma angajamentul de substanta pentru indeplinirea obligatiilor ce revin Romaniei pe toate temele importante de pe agenda NATO, fundamentat pe decizia nationala de asigurare a resurselor bugetare necesare pentru modernizarea si consolidarea capabilitatilor de aparare. Se pune in practica, astfel, angajamentul asumat in Tara Galilor in acest domeniu - Defence Pledge.Prin finantarea adecvata a programele de achizitii de echipamente/tehnica esentiale pentru inzestrarea structurii de forte si revitalizarea unor sisteme de echipamente si tehnica militara existente, abordate cu prioritate anul trecut si pe parcursul acestui an, tara noastra demonstreaza ca isi indeplineste obligatiile ca membru al NATO si ca este un aliat credibil si predictibil in aceasta regiune a Europei", subliniaza MApN.Ministerul Apararii mai precizeaza ca Guvernul Romaniei isi respecta angajamentul asumat prin Programul de Guvernare, acordand o maxima importanta consolidarii capacitatii de aparare a tarii si actionand pentru indeplinirea obiectivelor majore atat in domeniul inzestrarii, cat si in cel a ...citeste mai departe despre " MApN anunta ca Romania este pe primul loc in NATO la alocari bugetare pentru inzestrare " pe Ziare.com