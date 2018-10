Este vorba despre achizitia, prin contract multianual de furnizare, in perioada 2018-2022, a produsului "Sistem de instalatii mobile de lansare rachete antinava" (SIML), conform prevederilor HG nr. 630/2018.MApN transmite, intr-un comunicat remis Ziare.com, ca bateriile de coasta "reprezinta o capabilitate defensiva esentiala pentru Romania, ca tara riverana Marii Negre, care va asigura apararea zonelor costiere de litoral impotriva amenintarilor navelor de suprafata".Reprezentantii MApN sustin ca, prin dotarea cu sistemul de instalatii mobile de lansare a rachetelor antinava, Fortele Navale Romane vor putea "executa actiuni de lupta in timp oportun, de pe intreg intinsul litoralului national, din pozitii prestabilite sau neamenajate, ziua sau noaptea, indiferent de conditiile hidro-meteorologice"."Un criteriu de calificare esential in atribuirea contractului va fi legat de operatiunile compensatorii aferente (offset): operatorul economic caruia ii va fi atribuit contractul multianual va avea obligatia de a realiza, pe teritoriul national, o infrastructura de productie/asamblare/testare/mentenanta la nivelul unui operator economic cu capital majoritar sau integral de stat din industria nationala de aparare, autorizat si inscris in registru in conditiile legii, in care sa se execute: integrarea de elemente componente ale SIML; operatiuni de mentenanta pe ciclul de viata al sistemelor, astfel incat, in situatii de criza si razboi, sa nu fie necesara trimiterea acestora in afara teritoriului national; implementarea unor solutii viitoare de modernizare pentru SIML", se mentioneaza in comunicat.A.G. ...citeste mai departe despre " MApN lanseaza o licitatie pentru sisteme de aparare cu rachete antinava " pe Ziare.com