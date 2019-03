In timp ce anchetatorii incearca sa descopere de ce s-a prabusit avionul din Etiopioa, Marea Britanie s-a alaturat Chinei, Singapore, Indonezia si Malaezia in decizia de a interzice acest tip de aeronava, arata The Independent.Un purtator de cuvant al Autoritatii Aviatiei Civile (CAA) a spus ca din moment ce nu sunt prea multe informatii despre accidentul de duminica masura a fost una de precautie.Acesta a precizat ca pastreaza legatura cu Agentia Europeana de Siguranta a Aviatiei (EASA) si cu autoritatile de reglementare din industrie la nivel global.Amintim ca Administratia Federala a Aviatiei din Statele Unite ale Americii (FAA) a transmis ca avioanele Boeing 737 Max 8 sunt "apte de zbor", dar pentru ca tot mai multe companii aeriene consemneaza la sol astfel de aeronave, solicita schimbari de design de la Boeing.Amintim ca in ultimele sase luni, doua avioane Boeing 737 Max 8 s-au prabusit, unul in Indonezia si celalalt in Etiopia, aproape 350 de persoane pierzandu-si vietile in aceste tragedii aviatice.Citeste si:Un barbat care trebuia sa se afle in avionul prabusit in Etiopia a scapat cu viata pentru ca a ratat zborul cu 2 minuteIn avionul prabusit in Etiopia se aflau pasageri din peste 30 de tari. Cei mai multi erau din KenyaA.G. ...citeste mai departe despre " Marea Britanie interzice toate zborurile cu Boeing 737 MAX 8 in spatiul sau aerian " pe Ziare.com