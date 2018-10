Marea Neagra, tot mai periculoasa. Romania are nevoie de cea mai performanta tehnologie navala

Aceasta este o platforma care combina caracteristici antidetectie de neegalat si o rezistenta ridicata, avand integrate cele mai moderne sisteme NATO de lupta anti-aeriana, anti-submarin si impotriva navelor inamice de suprafata.Sistemul de management al luptei de ultima generatie, SETIS, este rezultatul experientei indelungate a Naval Group in proiectarea sistemelor integrate, multi-misiune si de lupta.Datorita sistemul SETIS, care ofera cele mai bune solutii de gestionare si de luare a deciziilor, Gowind® 2500 asigura suprematia in lupta pe mare si face fata cu succes atat amenintarilor conventionale, cat si celor asimetrice.Dezvoltat in cadrul programului fregatelor franceze (FREMM), sistemul este interoperabil NATO si si-a dovedit performantele superioare in misiunile de lupta pe mare.Senzorii panoramici si modulul pentru culegere de informatii au fost proiectati de Naval Group pentru a optimiza performanta operationala a unei nave militare, printr-un radar si un sistem de senzori cu detectare de 360 de grade.Asocierea dintre Naval Group si Santierul Naval Constanta este un proiect economic de cooperare industriala care va face posibil un transfer real de tehnologie de varf pentru constructia, dotarea si mentenanta corvetelor.Realizarea transferului de tehnologie creeaza premisele dezvoltarii, pe termen lung, a unei capacitati nationale avansate, la dispozitia Ministerului Apararii Nationale, in care toate procesele, de la cele de proiectare si inginerie tehnologica, aprovizionare cu materiale si achizitii echipamente, management de proiect si productie, calitate si testare pana la livrare, sunt realizate in totalitate pe teritoriul Romaniei.Expertiza Naval Group se bazeaza pe o sfera cuprinzatoare de abilitati si know-how, aplicabile in cazul design-ului, ingineriei, constructiilor de nave; cunostinte solide in designul si integrarea plaformelor, designul si integrarea sistemelor de lupta si o expertiza puternica in designul si integrarea vaselor de razboi - aspect-cheie care garanteaza performanta generala; o sfera extinsa de servicii de cooperare industriala (infrastructura navala, R&D etc).Santierul Naval Constanta este unul dintre cele mai mari santiere de constructii, re ...citeste mai departe despre " Marea Neagra, tot mai periculoasa. Romania are nevoie de cea mai performanta tehnologie navala " pe Ziare.com